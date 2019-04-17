【顧德投顧】盤後分析

◆盤勢分析

萬一達陣，收盤又失守

郭董執筊，鴻海股價上揚

昨費半指數創高再創高，台積電受激勵上揚 4.5 元，帶領大盤強勢上揚，盤間達陣萬一，盤後搓盤卻失守，收在 10997! 成交量放大到 1666.8 億元，主要也是投資人害怕台股漲多了；台股股仍有買盤支撐，在 5G 相關類股輪轉，從網通、散熱、PCB，今天則是被動元件轉強，陸續拉升台股，部份個股本益比都來到 30 倍以上，本夢比行情來了嗎?

郭董參選議題增添台股題材，郭董執完筊，鴻海股價就上飆，鴻家軍部份有漲多休息的味道，總統夢會帶來台股買盤的延續性嗎? 觀察買方力量，外資與自營商多日都是站在買方，且台股會在萬一附近盤整，等待量能沉澱，後續要看美股架構決定，美股多已經來到去年高點，費半則是創高又創高，所以台股就算整理，仍屬多頭發展，配合選舉熱潮已起，沒有過度悲觀的理由。

散熱族群今天仍持續強勢，但由泰碩與雙鴻接棒續揚；手機概念股今天則相對強勢，不份資金轉到醫療美容類股去，大江上揚 17.5 元，似乎有避險之嫌；國巨集團今天有不錯的表現，帶領被動元件類股發展；金融股尾盤轉強，配合台股上萬點，投資人操作仍要有風險意識，從偏低的個股低接會比較適當。

林開誠 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估