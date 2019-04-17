台股盤後─大盤一度攻上11000點 市場資金充沛為多頭優勢

台股集中市場加權股價指數今 (17) 日多頭強勢，一度向 11000 點叩關，其中權值股鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘何時宣布參選 2020 年總統大位，成為今天盤中市場關注焦點，大盤今日終場上漲 69.41 點，收盤報 10997.26 點，創去年 10 月以來新高，成交量也擴增到 1666.9 億元。

台股集中市場加權股價指數午盤過後一度攻上 11000 點大關，收盤指數創去年 10 月 2 日以來新高，成交量也擴增到 1666.9 億元，同創去年 12 月 3 日以來的新高。

證券分析師張陳浩指出，台股集中市場加權股價指數創高，顯示目前市場資金充沛，同時，5 月中旬各公司 2019 年第 1 季財報公布前，台股市場資金仍可望在此財報空窗期，持續尋找可切入作多的標的。

張陳浩也提醒，依台股以往走勢慣性來看，指數過高後，隔日將呈現量縮拉回，目前估算台股大盤拉回幅度應不會太深，估在 10850 點防將有強大支撐。

台股今天早盤集中市場加權股價指數開在 10961.61 點，最高為 11016.92 點，最低為即為開盤點位的 10961.61 點。

今天盤中焦點在郭台銘何時宣布參選總統大位，推升鴻海集團股價走揚，同時，權值股台積電 (2330-TW) 收盤大漲 4.5 元或 1.75%，報 261.5 元，也成盤推升指數走高的要角；亞系外資今日也調高鴻海目標價達 110 元，並重申「買進」評等，也刺激鴻海股價上揚。

鴻海股價今日收盤上漲 1.9 元或 2.11%，收盤股價報 91.8 元，成交量也放大到 90339 張。

今日上市掛牌的 CCL 廠騰輝電子 - KY(6672-TW)，開盤漲幅超過 53%，騰輝早盤以 93.7 元開出，盤中最高價達到 96.6 元，並以 95 元作收，漲幅 58.07%，成交量放大到 5319 張。

分析師黃漢成對台股大盤看法仍指出，指數將震盪向上，今日盤中包括被動元件個股國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW)、佳邦 (6284-TW) 等股價強勢表現，主要是基期低、股價位於低位階具吸引力，包含中環 (2323-TW) 等個股，也都攻上漲停。

同時，如近期表現強勢的 PCB 類股中，如華新 (1605-TW) 集團的瀚宇博德 (5469-TW) 在盤中一度站上漲停價的 32 元。在台股市場資金充沛下，黃漢成指出，台股將良性輪動震盪向上。