台股盤前─大盤拚萬一關頭 鴻海郭台銘參選動向成助攻部隊

台北股市集中市場加權股價指數已準備向 1 萬 1000 點叩關，而鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘參選 2020 年總統大選的動向，也成為對台股助攻的一大要素，而資深證券分析師也認為郭台銘參選的機率極高，在台股量能升溫之下，分析師黃漢成說，近期內台股就看得到 1 萬 1000 點的指數。

台北股市昨日大盤以「鴻家軍」上演漲升秀，收盤股價上漲 52.25 點，以 10927.85 點作收，成交值放大為 1307.87 億元，證券分析師張陳浩今天早晨指出，昨日的大盤成交量能到達 10 日均量附近，加上鴻海、台積電 (2330-TW) 及大立光 (3008-TW) 的助攻力道強，台股不應太過偏向悲觀。

且不僅台股自立自強，市場大戶資金尋找有利題材包括 5G、PCB、LED 個股盡情以競爭對手失利基、全球需求大強勁的話題，盡情反覆切入類股、個股作多；美股也有襄助台股的動作，華爾街市場多頭歡都雷動，各項利多消息發酵而來，美國銀行與貝萊德優預期的財報表現，促使金融股反彈、石油價格上揚提振能源股，而尾盤時段，蘋果與高通宣布終結全球專利訴訟戰，激勵晶片股大漲，費城半導體指數更狂飆逾 3%，創下歷史新高。

今晨收盤的美股指數標普 500 指數上漲 1.48 點，或 0.05%，收 2907.06 點。那斯達克指數上漲 24.21 點，或 0.30%，收 8000.23 點。美股道瓊指數上漲 67.89 點，或 0.26%，收 26452.66 點。費城半導體指數暴漲 47.40 點，或 3.19%，收 1533.22 點。

在尖牙股 (FAANG) 方面，Netflix (NFLX-US) 大漲 3.04%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.010%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.98%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.44%；臉書 (FB-US) 下跌 0.43%。

就台北股市的今天大盤指標股仍在泛鴻海集團個股的表態，證券分析師黃漢成表示，今天台股觀察重點在 5G 通訊、PCB、鴻海集團及 LED 類股為主。

就市場重要訊息部分，騰輝電子 - KY(6672-TW) 今天上市掛牌，執行長鍾健仁表示，在 5G 建置需求的提升下，看好下半年營運可望持續成長。

成立 65 年老字號的貨運業者中連貨運 (5604-TW)，日前宣布退出貨運市場，並在昨 16 日向台中市勞工局通報大量解僱計畫書，將旗下約千名的貨運司機資遣。中連貨退出貨運市場後，未來將轉型為不動產租售業務。