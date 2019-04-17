沒有最賺只有更賺 8檔連續10年成長公司出列

10 年來，許多台灣企業無懼景氣波動，營運表現穩健。財訊從台股 1800 多家上市櫃公司中，調查篩選出連續 10 年營收、獲利成長，甚至股息不斷增加的強勁指標公司。點名看好 8 檔個股，包含和泰車 (2207-TW)、碩天 (3617-TW)、閎康 (3587-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、康控 - KY(4943-TW)、緯軟 (4953-TW)、帝寶 (6605-TW)、日友 (8341-TW) 等。

美國企管大師吉姆．柯林斯（Jim Collins）在《基業長青》一書中，探討全球卓越的企業如何能夠屹立不搖。不過，書中研究的歐美典範企業，都是歷經數 10 年景氣波動的百年不敗企業典範；財訊指出，對台灣投資人來說，要在台股找到百年歷史並持續卓越的公司，是一項不可能的任務。

財訊表示，台灣向來是中小企業展現生命力的舞台，如果投資人把範圍縮小一點，把眼光放遠一點，還是可以發現許多深具潛力的好公司。包括一些歷經 10 年景氣波動淬鍊，仍能繳出不錯經營績效的公司，有機會成為小台塑、小台積電。

財訊指出，雖然自 2009 年以來，全球經濟歷經歐債風暴，期間大大小小危機不斷，但台灣依然有優秀的中小企業，10 年來營收不間斷成長、每股獲利持續增加，甚至每年現金配息可以不斷增加。這些都是禁得起時間考驗的台灣好公司，也是台股 10 年淬鍊下的真英雄。

柯林斯把公司兼顧利潤與營收成長的延續性，視為百年長青企業的重要條件；財訓指出，台灣 1800 多家上市櫃公司中，有 30 家企業，繳出連續 10 年營收持續成長的好成績。信誠環球證券投顧副總經理許豐祿分析，10 年營收能連續成長，必然顯示其商業模式十分穩健。以台灣的產業特色來說，汽車、餐飲通路以及醫療是三大穩健成長產業。

財訊強調，除了 30 家企業營收連續 10 年成長外，另有兩家 EPS 連續 10 年成長的好公司；連續 9 年 EPS 成長的公司，也有另外 2 家，這些都是台股穩健獲利的模範生。而統計過去 10 年現金股息，能年年增加的台灣企業，只有 1 家公司。

其實，台股穩健配息的好公司不少，資深分析師陳佑坤指出，投資這類穩健配息的公司，只要不躁進都有可觀獲利。操作上，在大盤行情不好時，股價跌到現金殖利率超過 6% 以上，就慢慢買進；等到股價回升，現金殖利率低於 4%，就能往上停利。基本上，在低檔投資這類台股穩健配息的公司，都可立於不敗之地。

財訊表示，不論用 10 年營收成長、10 年獲利成長，或者用穩定配發現金方法選股，入榜的都是台灣的好公司。一般而言，營收獲利成長，多數公司的股價也都會連動向上，不過偶爾也有例外的情形，這時就是所謂的「好公司遇到倒楣事」，反而是股價落底投資的好契機。