小額投資人注意 統一證漲升股利150報酬指數ETN 4月底掛牌上市

統一證券 (2855-TW) 日前通過櫃買中心 ETN(Exchange Traded Note, 指數投資證券) 標的指數資格認可，今 (18) 日指出，「臺灣指數公司漲升股利 150 報酬指數」ETN 將於 4 月底掛牌上市，屆時投資人可用小額資金，參與每年穩定配發股利的 150 檔成分股的報酬。

統一證說明，此檔「臺灣指數公司漲升股利 150 報酬指數」是從最近 3 年連續發放現金股利的上市公司股票中，選出 150 檔符合現金股利成長和品質指標的股票，2015 年到 2017 年間，此 150 檔成分股現金股利殖利率平均値達 4.5%，而同期所有上市普通股平均値僅 3.3%。

就指數年化報酬率來看，2015 年中到 2018 年底，漲升股利 150 報酬指數為 6.41%，而加權指數為 5.78%，顯示漲升股利 150 報酬指數在各方面指標皆高於市場表現。

統一證進一步說明，ETN 不如 ETF 有追蹤誤差，ETN 投資人持有的是在到期後，發行人給予和追蹤指數表現完全相同的報酬，投資人也可選擇在到期前在市場上賣掉，簡單來看，就是獲得持有期間指數的報酬，但也可能為負，還是端看指數的表現，適合喜歡投資穩定配發股利的投資人。