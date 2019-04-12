Uber提交IPO文件 披露去年虧損18億美元

在市場高度期待下，Uber Technologies Inc. 提交了 IPO 申請書，計畫在紐約證交所上市，股票代碼「UBER」。 Uber 有望成為今年美國最大的 IPO，而市場更關注他們所公布的財報細節。

這家美國共乘汽車龍頭在申請書中顯示，初始發行金額為 10 億美元，但這通常只是用於計算相關費用的預定金額，知情人士指出，Uber 尋求通過 IPO 籌資約 100 億美元，計畫於本月啟動路演，向潛在投資者推銷股票，預計 5 月開始公開交易。

100 億美元的規模，約為競爭對手 Lyft 上月底募資的 5 倍，也有望成為美國今年最大的 IPO 案，並排進史上 IPO 規模前十。

根據其提交文件，Uber 在 2018 年的表現為：

2018 年營收 113 億美元，營業虧損 30.3 億美元，歸屬於公司的凈利為 9.97 億美元，扭轉了之前兩年大幅虧損的局面，不過調整後的 EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤) 仍虧損 18.5 億美元。2017 年淨虧損 40.3 億美元，營收為 79 億美元。

2018 年第四季的每月活躍用戶數約 9100 萬，這些用戶至少乘坐 Uber 一次，或在 Uber Eats 購買一餐，此一數字較去年同期增 35%。

2018 年第四季用戶共使用 14.9 億次共乘，優於上年同期的 10.9 億次。

公司主要營收來自叫車共乘的核心業務。去年第 4 季調整後淨營收為 25.4 億美元，其中有 23.1 億美元來自叫車共乘，Uber Eats 僅占 1.65 億美元淨營收。

Uber 預計上市估值為 1000 億美元，由摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和高盛集團 (Goldman Sachs Group) 領導此次上市，承銷的銀行達 29 家，此一估值略低於去年外界評估的 1200 億美元。

先前對手 Lyft 所進行 23.4 億美元 IPO，是今年以來美股最大的 IPO 案，上市價格為每股 72 美元。目前股票跌至每股 61.01 美元，市值降至 174 億美元。

Uber 也在文件中披露了主要股東，最大股東軟銀願景基金旗下的 SB Cayman 2，擁有 2.22 億股，約占 16.3% 持股；第二大股東為 Benchmark Capital Partners，持 1.5 億股，占比為 11%；創辦人及前執行長 Travis Kalanick 持 1.175 億股，約 8.6% 股份，為第三大股東。