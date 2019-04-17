歐股盤前─陸首季GDP勝預期 指數期貨漲跌互見

中國首季國內生產毛額 (GDP)，表現優於預期，對全球經濟成長趨緩的擔憂情緒，略有緩解；今(17) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週三下午 2 點 37 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.09 %，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.10 %，德國 DAX 指數期貨上漲 0.14%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 1.02%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.03%，深證成指上漲 0.28 %；南韓 Kospi 指數下跌 0.08%，日經 225 指數上漲 0.25%；台股收漲 69.41 點，至 10997.26 點。

中國國家統計局週三公布最新數據，第 1 季 GDP 年增率為 6.4%，優於市場預期 (6.3%)，較去年第 4 季持平，但低於去年同期表現 (6.8%)。

中國官方稱，首季經濟運行於合理區間，延續了總體平穩、穩中有進的發展態勢，積極因素逐漸增多，為全年經濟穩定、健康發展，打下良好基礎；不過，全球經濟成長和國際貿易有所趨緩，外部不確定因素較多，經濟下行壓力仍在。

企業財報樂觀，加上高通和蘋果意外和解，結束了技術專利授權費引發的訴訟戰，昨日美股收高，道瓊工業指數收漲 67.89 點 (0.26%)，至 26452.66 點；標普 500 指數收漲 1.48 點 (0.05%)，至 2907.06 點；那斯達克指數收漲 24.21 點 (0.3%)，至 8000.23 點。

美中貿易談判已接近「最後一輪」，川普政府希望建立「確保落實協定機制」，一旦中方未遵守承諾，美方就能在不透過世界貿易組織 (WTO) 的情況下，祭出關稅懲罰；然而，中國方面認為，這種單向機制，猶如侵犯主權。

美國財政部長梅努欽上週表示，他預期，「確保落實協定機制」，將是雙向的，若其中一方未遵守承諾，就要承擔後果，反之亦然。