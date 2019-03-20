〈2019 GDC〉谷歌發表Stadia平台 分析師：短期難成氣候 任天堂、索尼免擔心

在谷歌 (GOOG-US) 公佈其遊戲串流媒體平台 Stadia 後，日本電子遊戲巨頭任天堂 (Nintendo) (7974-JP) 和索尼 (6758-JP) 的股票下跌，但分析師認為，谷歌欠缺火候，不須太過擔憂。

任天堂是「精靈寶可夢 (Pokemon)」和「超級馬利歐 (Super Mario)」等流行系列經典遊戲背後的製造商，其股價下跌 2.99%。與此同時，日本 PlayStation 製造商索尼的股票也下跌了 3.01%。

谷歌在美國時間週二展示了其新的遊戲串流媒體平台 Stadia，宣稱可以讓人們玩高階遊戲而無須花費數百美元購買遊戲機或電腦。該公司表示，所有這些遊戲的運作都將由谷歌的雲端來處理。

谷歌跨入遊戲領域已經引發了市場對索尼和任天堂等公司未來的質疑，這些公司加上微軟 (MSFT-US) 長期以來一直主導著這個領域。特別是索尼和微軟，在目前遊戲機推出近 6 年後，預計將在未來幾個月內公佈有關其新世代遊戲機的更多細節。

IHS Markit 遊戲研究和分析總監 Piers Harding-Rolls 在 Stadia 揭幕後的報告中表示，控制台機遊戲領域「仍是整個遊戲市場的重要主幹」。

Harding-Rolls 援引 IHS Markit 的數據指出，遊戲主機內容和服務支出佔 2018 年 1280 億美元市場的 25%。全球消費者對主機硬體的支出也達到 147 億美元，整體遊戲主機市場達到 470 億美元。

他表示，谷歌進軍雲端遊戲的可能性並不會「明顯影響下一輪遊戲機銷售週期」，儘管它可能「開始吸引一些不打算在新遊戲機上投入 400 美元的用戶」。

另一位分析師則認為，現有的遊戲巨頭不須「過度反應」。

遊戲產業諮詢公司 Kantan Games CEO Serkan Toto 指出，「谷歌財力雄厚而且 Stadia 看起來非常有前景，但遊戲是個非常難以打入的產業。」

他補充說，對於 Stadia 的開發成本、可用性以及遊戲工作室的開發和營運成本等問題，市場仍然存在不少疑問。

Toto 說，「想創造出 Playstation 2.0 並不是那麼容易，即使是對谷歌來說也一樣。」