能源盤後—市場靜待庫存數據 原油回升

週二 (16 日) 交易，原油期貨收高，WTI 原油價格自前一日觸及的一週低點回彈，投資者等待每週石油數據，該數據可能顯示美國國內上週原油庫存連續第四週上升，且石油產品供應量下降。

Walsh Trading 首席市場分析師 Scott Gecas 表示，「隨著我們進入駕駛季節，投機基金正持續建立石油市場的多頭部位。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 65 美分或 1%，收每桶 64.05 美元，週一收在 63.40 美元，為最活躍契約自 4 月 5 日以來最低收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 54 美分或 0.8%，收每桶 71.72 美元。

原油價格上漲的支撐因素包括：俄羅斯產量下降、伊朗石油遭制裁、美國煉油廠運作率上升。但 Gecas 表示，由於市場淨多頭部位大，石油「很容易因為重大消息就出現長期清算。」

水能載舟亦能覆舟，那些能推動價格的事就是重大消息，但他預期「清算的開始可能會發生在 WTI 價格跌破 63.30 美元時。」

據報載，週一俄羅斯財長質疑俄國參與 OPEC 主導的減產協議，導致石油價格下跌。減產協議向來被視為是推漲原油價格的主因，WTI 原油自去年底來漲幅近 40%，而 Brent 原油漲幅超過 30%。目前該協議將在 6 月底到期，且 OPEC + 排定 6 月 25 日至 26 日間將召開下次會議。

分析師指出，利比亞的動亂再起，令人擔憂該國石油出口的持久性；美國對委內瑞拉的制裁，以及美國對伊朗石油進口的豁免權將到期，這些都造成了供應端不安。

Julius Baer 經濟部門主管 Norbert Ruecker 表示，「由於供應端存有許多威脅，市場情緒轉為更看漲，這會支撐未來幾週的價格。」

但他指出，Brent 油價達每桶 70 美元時，市場會開始擔憂燃料通膨，這是「2018 年的教訓之一」，當時石油漲勢嘎然而止，第四季出現深度拋售。

「這迴圈包括，川普怪 OPEC 造成高油價、美政府延續伊朗的制裁豁免權、貨幣疲弱和高價位挫傷新興經濟體的石油需求、頁岩油產業產能全開。這個反饋迴圈阻礙了石油的長期漲勢。」

API 稍晚將公布每週美國原油庫存數據，更受市場關注的 EIA 數據則於明日公布。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期 EIA 將公布上週 (4 月 12 日止) 原油庫存增加 180 萬桶、汽油庫存下降 250 萬桶、蒸餾油下降 160 萬桶。

4 月 5 日的那一週，EIA 公布原油庫存意外大增 700 萬桶，但汽油庫存下降 770 萬桶。

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