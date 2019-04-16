能源盤後—俄質疑減產協議害市場遭美整碗端走 原油期貨收低

週一 (15 日) 交易，接連數週上漲的原油期貨收低，係因報導稱俄羅斯官方憂心市占份額下降，質疑 OPEC 領導的減產協議。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 49 美分或 0.8%，收每桶 63.40 美元，上週 WTI 原油期貨價格收高 1.3%，為連續第六週收高。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 37 美分或 0.5%，上週 Brent 原油期貨價格收高 1.7%，為連續第三週上漲。

ThinkMarkets UK 分析師 Naeem Aslam 認為，「我們在石油市場上有了一次強勁的漲勢，迄今的表現令人驚艷，投資者覺得有必要先做一點獲利了結。」

美媒報導，俄羅斯財長 Anton Siluanov 週日表示，「這真的是兩難，我們該怎樣對應 OPEC：我們是否該損失市場讓美國人占走，還是該退出協議？」Siluanov 認為，此舉會讓油價推低至每桶 40 美元或甚至更低。

根據 EIA 最新數據，4 月 5 日止的一週，美國原油產量仍為創紀錄的 1220 萬桶 / 日。週一 EIA 月報指出，5 月份美國 7 大頁岩油的原油產量預計增加 8 萬桶 / 日，自 4 月份的 838 萬桶增加至 846 萬桶 / 日。

根據 OPEC 與其俄羅斯為主的盟國擬定的減產協議，他們同意今年上半年產量以去年 10 月產量為基準減少 120 萬桶 / 日。減產協議是迄今 WTI 油價快速推升的主因，今年迄今漲幅約 40%，而 Brent 原油價格今年迄今也約莫上漲了近 32%。

德國商銀分析師表示，全球供應緊繃的狀況持續支撐原油價格，而且似乎吸引了投機者，因為官方數據顯示，投機者持有的淨多頭部位持續增加，4 月 9 日止的一週，WTI 和 Brent 原油期貨的該部位增加至去年 10 月以來最高水準。他們認為，那些部位很脆弱，倘若價格大幅下降，那些容易膽怯的交易者會儘速平倉。

原油期貨價格去年 10 月登頂，接著經歷殘忍的第四季拋售，「現在不會出現類似的大跌，至少只要石油市場仍緊繃，如果這一點改變，例如倘若 OPEC 決定要增產，以及投機的金融投資者關閉淨多頭部位作為回應，那麼就會有價格修正的風險。」

Aslam 表示，就現在而言，「美國鑽井平台活動數量增加（因應油價上升)... 這也衝擊了價格。」Baker Hughes 週五公布，活躍石油鑽井平台數目連續第二週增加。

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