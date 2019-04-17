美股盤後 — 蘋果高通達世紀和解 費半飆歷史新高

週二 (16 日) 華爾街市場歡呼，各項利多消息襲來，美國銀行與貝萊德優預期的財報表現，促使金融股反彈、石油價格上揚提振能源股，而尾盤時段，蘋果與高通宣布終結全球專利訴訟戰，激勵晶片股大漲，費半指數更狂飆逾 3%，創下歷史新高。

週二 (16 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 1.48 點，或 0.05%，收 2907.06 點。

那斯達克指數上漲 24.21 點，或 0.30%，收 8000.23 點。

美股道瓊指數上漲 67.89 點，或 0.26%，收 26452.66 點。

費城半導體指數暴漲 47.40 點，或 3.19%，收 1533.22 點。

標普 500 指數中，11 個板塊有 7 個板塊收漲；金融板塊領漲 (1.37%)、其次能源 (0.64%) 與工業 (0.59%) 板塊；房地產板塊領跌 (2.38%)、其次為醫療保健 (2.03%) 與公用事業 (1.39%)。

標普 500 指數板塊表現。(圖：FINVIZ)

美國銀行與貝萊德優預期的財報表現，提振金融股上揚。貝萊德 (BLK-US) 大漲 3.25%；花旗 (C-US) 上揚 2.83%；高盛 (GS-US) 上揚 1.03%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 2.04%；美國銀行 (BAC-US) 上揚 0.13%。

尖牙股 (FAANG)。Netflix (NFLX-US) 大漲 3.04%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.010%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.98%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.44%；臉書 (FB-US) 下跌 0.43%。

高通和蘋果周二宣布達成和解。(圖：AFP)

據消息人士表示，高通和蘋果於美東時間週二 (16 日) 達成「世紀和解」，撤銷全球所有進行的專利訴訟，並簽署和解協議，終結纏訟多年的專利大戰。

受此消息激勵，半導體類股同步收高。高通 (QCOM-US) 飆漲 23.21%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅。

美光 (MU-US) 上揚 2.25%；AMD (AMD-US) 上漲 2.20%； Nvidia (NVDA-US) 上揚 1.90%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 1.11%； Intel (INTC-US) 上揚 0.76%。

Sony 推出的新一代 PlayStation 5 遊戲機，其中使用了 AMD 第三代八核心 AMD Ryzen 處理器和基於 AMD Radeon Navi 硬體的 GPU。

台股 ADR 方面，中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 1.08%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.94%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 0.66%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.52%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.27%。

企業消息方面，美國聯邦航空管理局 (FAA) 週二發布報告顯示，波音 737 Max 的更新軟體是操作合宜。此消息激勵波音 (BA-US) 上揚 1.67%。

嬌生 (JNJ-US) 財報優於預期，處方藥銷售成長 4%，激勵該公司週二股價上揚 1.10%。

華爾街分析

週二標普 500 指數收高 2907.06 點，嬌生、美國銀行與貝萊德財報表現優預期。

華爾街預計本次財報季不慎樂觀。FactSet 數據顯示，預計第一季標準普爾 500 指數盈利年降 4.2%，預估這將是自 2016 年第二季以來標普成分股企業首次盈利萎縮。

Vantagepoint 投資顧問 Wayne Wicker 表示：「我們看到一些相當重要的公司，上週五的摩根大通，本周其他幾個企業，包括今日的貝萊德，本季受創的金融企業財報方面似乎做得相當不錯，這開始給投資者一點鼓勵，或許我們還沒有突破預期的下限。」

KKM Financial 首席執行長 Jeff Kilburg 表示：「我們正在看到一些重要財報。這讓市場鬆了一口氣，因為市場本有一些焦慮。」

Jeff Kilburg 表示：「測試標普指數達 2940 點 (歷史新高) 的催化劑是財報，若我們繼續看到獲利超過預期，我們將看到標普創歷史新高。」

波士頓聯邦儲備銀行行長 Eric Rosengren 週二表示，我們必須繼續關注金融穩定問題所發生的事情，聯準會目前不需要調整貨幣政策。

美國和中國正在努力達成一項協議，以結束長達數月的貿易戰，庫德洛表示，本週會有更多的會談，美中雙方談取得非常好的進展。

外媒指出， 作為貿易協議的一部分，中國可能取消對美國家禽的禁令，並增加購買豬肉，但拒絕對萊克多巴胺 (Ractopamine) 解禁。