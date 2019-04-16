台股盤後－鴻家軍領漲 挺進10900點關卡 朝「萬一」邁進

台股今 (16) 日在蘋概三強領軍下開高走高，尤其以鴻海集團為首的鴻家軍更勢不可擋，帶領大盤續漲，上漲 52 點，加權指數收在 10927 點，續創半年新高，成交量放大至 1307 億元。

今日盤面亮點主要以電腦、光電、汽車族群、網通與電子族群為主，電機、化學、造紙與水泥表現相對疲弱。

盤面強勢族群由鴻海集團扮演撐盤要角，鴻海今日上漲 0.67%，股價站上 89.9 元，股價站上 4 個月以來波段新高，鴻海股價創高，也帶動集團概念股股價衝鋒，包括建漢、台揚、正達、亞太電等股票，全數同步漲停。

另外，同屬泛鴻海集團的 GIS-KY ，今日也有 6% 以上的漲幅，榮創大漲 5.8%，天鈺與訊芯 - KY 等個股今天個有 4% 以上的漲幅。

5G 族群部分個股，今日也是資金追逐焦點，兆赫今日直奔漲停，另外波若威、友訊、宏碁、聯發科、聯鈞等個股今天在資金追捧下，分別各有 1%~3% 的漲幅。

傳產類股中，汽車類股表現則略顯疲弱，和泰車今天友 2% 以上的漲幅，另外，包括廣華 - KY、麗清等則在平盤上下震盪。

法人表示，台股在資金行情推升下，今天持續朝 10900 點關卡挺進，但個股輪動快速，部分族群恐面臨漲多拉回壓力，建議可從基本面佳的個股中挑選基期低的個股切入。