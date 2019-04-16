【華冠投顧】多頭架構洗得越兇，軋得越猛……軋空第2集 持續賺證ING

林幸蓉 分析師

焦點個股：2317 鴻海、2314 台揚、3062 建漢、3682 亞太電、2448 晶電

昨天早盤，老師第一時間帶會員再度進場布局飆股，並在第一時間告訴群組…… 溫水煮青蛙盤正式結束，昨天開始將再度【軋空軋到銀河系】了…… 今天大盤果然還是照著幸運星的軋空劇本第 2 集演出了……

週五 + 週一兩天上市融券突然又大增「87,876 張」…… 昨天群組老師通知大家「多頭阿尼奇回來再度軋空預備備」…… 台股今日果然又大漲 52 點再創高 + 收最高 10927 點，成交量放大 1,307 億…… 都看到了吧…… 老師說過「多頭」架構不變…… 洗得越兇，漲得越猛…… 尊重趨勢縮小自己＋跟著阿尼奇走，自然可以找到財富的花朵！！阿尼奇拉三王：人氣王 2317 鴻海 + 權王 2330 台積電 + 股王 3008 大立光，加上 4938 和碩、2207 和泰車、2357 華碩、2408 南亞科、2454 聯發科大盤收最高 OTC 也收最高，成交量 365 億……

郭台銘董事長選總統傳聞再起，2317 鴻海創高，鴻家軍搶搶滾。3/19 送給大家郭董 5G 領頭羊 2314 台揚領漲，帶動鴻海集團大軍 3682 亞太電、3062 建漢、3149 正達全數漲停板。其他鴻家班 6456 GIS-KY、3437 榮創、3580 友威科、8064 東捷、4961 天鈺、3508 位速也大漲。LED 族群當中 2448 晶電、4956 光鋐攻上漲停板，2499 東貝、3437 榮創也續強。其他非鴻海的 5G 如 2485 兆赫漲停，3047 訊舟、3221 台嘉碩、3491 昇達科表現也強，近期軋空強股 3466 致振有開高走低現象。昨日最強的散熱族群今日拉回，PCB 族群則仍屬強勢，如 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿、5349 先豐、6269 台郡、4927 泰鼎 - KY、3321 同泰、6278 台表科、2367 燿華、2313 華通等盤中也有創高表現。其他強勢股：被動元件補漲股 6175 立敦、6284 佳邦，連接線器 3605 宏致、3710 連展投控、6290 良維（子公司 2462 良得電漲停）、5488 松普、5457 宣德，生技 3176 基亞、1784 訊聯，遊戲 6111 大宇資、3083 網龍，其他 6129 普誠、5227 立凱 - KY、6411 晶焱、3499 環天科、6188 廣明、8938 明安…… 遍地開花…… 好不熱鬧……

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