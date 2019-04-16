【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到銀行股財報表現不佳，美股昨日小幅走跌，今日台股開盤雖受美股下跌影響呈現下挫，不過受到蘋概三王台積電、大立光、鴻海齊揚，領軍電子股攻堅，加上陸股受到 5G、銀行及白酒類股走勢強勁影響，帶動台股收盤呈現上漲，終場台股上漲 0.48%。

《國際金融市場焦點分析》

中國央行貨幣政策委員會第一季度例會，再度提出把好貨幣供給總閘門，加上 3 月金融數據顯著好於預期，使得市場對第二季人行再度降準的預期大降，也使得週一上証指數在利多開高下，反倒引發賣壓出籠，收盤轉為下跌，今日兩市均跳空開低，不過隨後 5G、銀行、券商及白酒板塊同步拉升，帶領指數由黑翻紅，午後 5G 及銀行股持續發熱，帶動上証指數大漲超過２％，A50 期貨則漲超過 400 點。

《國際商品市場焦點分析》

俄羅斯總統普丁表示，俄羅斯下半年非但不會減產甚至將可能會增加，導致市場擔憂 OPEC + 下半年減產將無法延續，推動輕原油昨日早盤走跌，加上目前已鄰近夏季用油旺季，煉油廠將出現復工，以往在用油旺季時，美國及 OPEC 都將出現增產原油現象，在原油供給將出現增加影響下，帶動輕原油及布倫特原油同步走跌。

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