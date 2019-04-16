【亞洲投顧】今天換華通創高，輪流攻擊享受獲利

亞洲投顧 2019年4月16號16點57分

◆盤勢分析

今天大盤量增上漲，再創近期新高，多方趨勢沒有改變，短線支撐上移到 10685 點，沒跌破的話多方都算強勢，下一個多方目標來到 11100 點；波段多單就是簡單大獲利，今年一月到三月已經大賺 + 242 萬元，都有實際對帳單分享，簡單操盤簡單獲利；3596 智易和 6290 良維以及 4953 緯軟和 3324 雙鴻，都從 11 月開始分享推薦操作，每一檔都有大波段漲幅，有買有獲利；看看台客 - 6278 台表科和 2367 燿華一路創高，6213 聯茂和 2383 台光電和 3037 欣興創高，然後換 3017 奇鋐接棒，持續創高，大漲 50% 以上，有買有賺；跟大家分享 2474 可成，現買現賺，今天再換 2313 華通創新高，資金行情一波接著一波，大家到底有沒有賺呢？龍哥要準備佈局下一檔奇鋐，快點跟上。



之前 1/2 親帶會員實際對帳單的波段多單大賺 + 85 萬元；大盤正式止跌之後，1/9 波段多單大賺 + 55 萬，先前大盤千點下跌和 600 點反彈，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬；12/3 出現 + 50 萬的獲利；1/2 出現 + 85 萬的大獲利；2/20 又出現 + 54 萬元大獲利；3/12 出現大賺 + 130 萬的獲利；自動下單，3/22 又出現 + 56 萬的獲利，順著趨勢操作，享受獲利。

資金持續輪動，留意籌碼穩定的主力股。多方格局股票有，3324 雙鴻，3017 奇鋐，2454 聯發科，6176 瑞儀，2392 正崴，2474 可成，2367 耀華，2383 台光電，6213 聯茂，2313 華通，2448 晶電，2455 全新，3105 穩懋，8210 勤誠。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9427 開始偏多操作，跌破 10685 點停利出場；空方操作者帶量跌破 10685 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估