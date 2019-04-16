【華冠投顧】多頭沒變心 5G族群一棒接一棒 波若威、奔跑吧兄弟》Back to Back起跑 揭牌

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股小跌，今日大盤小幅創高後，盤中約在 10900 點上下震盪，觀察 "大盤委賣張數" 雖然略增，但因成交量跟著放大，故可維持高檔震盪走勢，尾盤則隨亞股同步拉抬，終場拉尾收最高 + 52 點，OTC 指數 + 0.61% 重上五日線。

本周以來台股量能其實不夠充沛，昨天低於短期各均量，今天增量也沒超過十日均量，連續墊高主要受惠於：(1) 日、韓股市突破年線，美、陸股市強勢整理，德、法股市再創新高等外部利多；(2) 鴻海集團股價強勢上攻等內部利多；(3) 期貨誘空軋空之短線動能（像是這兩天早盤都開高先走弱誘空）。

台股現階段多頭控盤不變，然因成交量略顯不足，要支撐類股齊揚走勢比較困難，個股續航力也容易受限，所以在補量之前，操作上仍把握 "勿輕易追高"、"鎖定量極縮守支撐個股布局"、"持股推升到壓力區或觸及移動停利點就先獲利調節" 三大原則，以兼顧「下檔風險易守、上檔獲利可期」優勢。

後續大盤只要守住 4/8 向上缺口 10741~10759 都算強勢整理，短線強弱支撐則看 4/1 低點 10627，有效跌破才需改變操作策略。

＜5G 概念股＞

昇楷三月至今操作的 5G 概念股如《8046 南電》、《(鈴木一朗)5349 先豐》... 等，其共通特色都是去年第四季大盤在跌但他們逆勢上攻、今年第一季大盤在漲但他們橫向震盪，一直到 Q1 季末休息夠了，出現 "整理末端蠢蠢欲動跡象" 後就展開一波攻勢，像是 3/14 盤後影音提醒《8046 南電》見到 "初步轉強訊號"，其後漲幅 38%；3/27 卡位《(鈴木一朗)5349 先豐》同時在盤後影音介紹，其後漲幅 20%。

近期不少 5G 概念股陸續複製先前《8046 南電》、《5349 先豐》的整理末端型態，上周五帶學員上車並於 "盤後影音" 與大家分享的 5G 光纖通訊《(漫威宇宙) 3163 波若威》，昨日早盤直衝漲停，今日衝高 + 4% 續創今年新高 56.2，恭喜學員獲利 ING。

昨日切入另一檔整理末端蓄勢待發的 5G 網通供應鏈《奔跑吧兄弟》，在整理超過一季後近期見到大咖進場吃貨，今日小幅開高，中盤正式表態攻擊，同樣創下今年新高，昨日有填表單索取的好朋友都知他是誰，恭喜大家買到都賺到了。

＜第二季贏家全攻略＞

先前贈送之【第二季贏家全攻略】當中的學員持股《3673 TPK-KY》、《9802 鈺齊 - KY》、《5425 台半》... 維持強勢整理，隨移動停利點動作。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，連日攻漲的《2317 鴻海》再顯神威，旗下網通《2314 台揚》、《3062 建漢》、電信《3682 亞太電》全以漲停作收；LED 族群受惠於三安光電可能遭受美國制裁，指標股《2448 晶電》鎖上漲停，帶動《2499 東貝》、《3149 正達》、《2340 光磊》、《2374 佳能》... 同步攻堅。

被動元件族群許多二線股整理姿態轉強，像是《6175 立敦》、《2375 智寶》、《3090 日電貿》... 等，一線股也有《2492 華新科》逐日墊高，就看龍頭《2327 國巨》能否正式表態突破糾結均線，來帶動整個族群的表現。

今日弱勢股方面仍多集中在高基期的修正，如《3504 揚明光》、《1590 亞德客 - KY》、《3234 光環》... 等，再次提醒近日一些個股漸漸浮現頭部型態，宜避開頭部成形標的。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。