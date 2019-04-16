日本電產斥資千億日圓 買下歐姆龍車用電子子公司

日本電產 (6594-JP) 今 (16) 日宣布，將買下歐姆龍 (6645-JP) 旗下生產車用電子的子公司「Omron Automotive Electronics Co. Ltd.」。併購價格預估為 1000 億日圓，歐姆龍所持有的全部股份，在經過當地公平交易委員會的審查後，預計在 2019 年 10 月完成併購手續。

Omron Automotive Electronics 在電動車 (EV)，以及先進駕駛輔助系統 (ADAS) 所使用的控制技術，還有車用電子為其強項。尤其是車載光達，以及駕駛人身體狀態的監視技術。在該公司 2018 年 3 月期的單獨財務報表上，銷售額為 363 億日圓，稅後淨利達 36 億日圓。

日本電產表示「由於這項併購，未來自動駕駛所需要的感測器產品群就幾乎湊齊」。

(圖: Investing.com)

在電動車及自駕車的研發腳步向前邁進的同時，日本電產將車載馬達部門定位在今後的成長領域中。該公司在 2014 年時，就藉由買下本田 (7267-JP) 旗下子公司「Honda Elesys」來補強其車載 ECU 產品線。並藉著將車載馬達及 ECU 的系統化，來推出更高附加價值的產品。

日本電產是全球性的馬達製造大廠，在硬碟儲存裝置的馬達市占率更是世界第一。該公司在含括馬達的車用電子銷售目標上，將 2021 年 3 月期的銷售額設定為 6000 億日圓，是 2018 年 3 月期約 3000 億日圓的 2 倍。

而在另一方面，在歐姆龍的合併財務報表上，有近 5 成的銷售額都來自工廠自動化 (FA) 部門。車用電子雖然也曾經在該公司占有一席之地，這回則似乎在戰略上作出了轉換。