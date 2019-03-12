車用電子需求續增溫＋六吋廠大單加持 敦南今年成長力道可期

二極體供應商敦南 (5305) 去年表現不錯，法人圈傳出，敦南股息可望有 2 元起跳，而展望今年，受惠於車用電子需求持續加溫，加上旗下 6 吋廠已經投入 MOSFET 代工，並有大單在手，為此後續營收與獲利成長力道可期。敦南去年營收 121.04 億元，年增 5.22%，展望今年，在車用二極體出貨上，可望持續增加，有助於利潤的提升，帶動公司獲利與業績成長，另外，電源管理晶片市場相對穩健，成為支撐公司業績的基本盤。



再者，敦南旗下 6 吋代工廠端經過兩季整頓，已在去年第四季開始啟動 MOSFET 代工業務，這部分已有大客戶穩定訂單的加持，今年該廠區不單可以不虧損，反而可望順利繳出不錯的獲利成績單，基於上述理由，敦南今年營收與獲利成長動能可期。