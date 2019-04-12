TPK攜手富邦蔡家私人投資公司入股JDI 拓車用市場

蘋果觸控面板供應商 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (12) 日正式宣布，將與嘉實科技投資管理有限公司、富邦蔡氏家族之私人投資公司，透過 Suwa 參與日本 JDI(Japan Display Inc.)的私募增資，預計交易完成後，Suwa 將取得 JDI 49.82% 股權，同時 TPK 也能進一步拓展車用觸控面板的市場。

依目前計畫，Suwa 將對 JDI 投資 600 億日圓，其中 420 億日圓認購 JDI 的普通股，每股認購價為 50 日圓，預計取得 JDI 49.82% 之股權，而另外 180 億日圓將認購 JDI 可轉換公司債。此外計畫也指出，Suwa 日後可能會依 JDI 之營運需求，另行認購 200 億日圓的 JDI 可轉換公司債。這與日前 JDI 對外公布的新聞稿 600 至 800 億日圓投資金額一致。

TPK 對 Suwa 的出資上限預計為 2.3 億美元，佔 Suwa 股權的 41.8%。除 TPK 外，嘉實科技與富邦蔡氏家族也分別佔有 Suwa 股權的 34.5% 及 23.6%，共同參與投資 JDI。

TPK 表示，參與投資 JDI 將強化觸控及顯示器產業供應鏈上下游整合，並提升生產及創新技術開發，目前公司持續以手機觸控面板為主，並積極拓展車用觸控面板的電子市場，希望擴大客戶群及滲透率。

然而此增資案目前仍處協商階段，正式協議內容還有待各方協議、投資團隊完成實地查核後，公司將進一步另行召開董事會對外宣布。

TPK 在 9 日公布營收，第 1 季合併營收 311.56 億元，季減 26.9%，但年增 49.4%，優於外界預期，若投資案順利完成，預期將帶動 TPK 下一波成長。