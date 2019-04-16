3月份中國三線城市房價復甦

中國統計局公布最新 3 月份 70 個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，以月變動來看有 65 個城市價格呈現上漲，2 月份則為 57 個城市。

整體而言，以月變化來看，中國一、二線城市新建商品住宅銷售價格漲幅略有下降，三線城市則有所上升。以年變化來看，一、二、三線城市新建商品住宅銷售價格漲幅微升。

若根據路透社推算，3 月份 70 個大中城市新建商品住宅價格指數年增 10.6%，連漲 42 個月，前期為 10.4%，創下 2017 年 6 月以來最高漲幅；月增 0.6%，連漲 47 個月，前期為 0.5%。

資料來源: 路透，鉅亨網製圖

4 個一線城市中，新建商品住宅銷售價格月增 0.2%，漲幅比前一個月下滑 0.1 個百分點；31 個二線城市則是月增 0.6%，漲幅比前一月下滑 0.1 個百分點；35 個三線城市月增 0.7%，漲幅比前一個月擴大 0.3 個百分點。

個別來看，北京 3 月新建商品住宅銷售價格指數月增 0.4%（前值 - 0.2%），年增 3.2%（前值 2.9%）；上海則是月增 - 0.1%（前值 + 0.3%），年增 1.2%（前值 1.5%）；廣州月增 0.8%（前值 1.1%），年增 11.9%（前值 11.3%）；深圳月增 - 0.3%（前值 0%），年增 0.3%（前值 0.5%）。

中古市場方面

4 個一線城市中古屋住宅銷售價格月增 0.3%，漲幅比前一個月擴大 0.2 個百分點。其中，北京、上海和深圳分別上漲 0.4% 、0.3% 和 0.7%，廣州則下降 0.5%。

31 個二線城市中古屋住宅銷售價格月增 1.2%，前期為下降 0.2%；35 個三線城市則是上漲 0.5%，漲幅比前一個月擴大 0.3 個百分點。