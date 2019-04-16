貴金屬盤後—貿易協議前景不利避險需求 金價跌至1週低點

黃金價格週一 (15 日) 跌至近一週的最低點，儘管美元回落，在美國和中國達成貿易協議的希望提升下，市場對風險資產的興趣提高，打壓了黃金價格。

黃金現貨下跌 0.2%，收每盎司 1287.34 美元，是 4 月 4 日以來的最低點。6 月黃金期貨下挫 0.34% 或 4.40 美元，至 1290.80 美元。

5 月白銀下跌 0.12% 至每盎司 14.95 美元，此前觸及 12 月 26 日以來的最低點 14.81 美元。

消息面不利避險需求

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 上週六表示，他希望華盛頓和北京談判「接近最後一輪」，以解決世界兩大經濟體之間的貿易爭端。在跡象表明，兩國貿易戰正朝達成協議邁進，這削弱了黃金的避險需求。

Heraeus Metal Management 執行副總裁 Miguel Perez-Santalla 表示，整體來看，目前看不到什麼上漲潛力，因此人們不會被黃金迷住。

上週美國數據顯示，3 月份進口價格連續第 3 個月上漲，再加上中國出口和歐元區工業生產數據的強勁，緩解了對全球經濟增長的擔憂，同樣不利避險需求。

RBC 財富管理貴金屬分析師 George Gero 指出，對貿易協議的樂觀前景，不利黃金交易者，本週金價預計維持在每盎司 1275 美元左右，就目前而言，黃金基金和 ETF 的資金流出仍在繼續。

技術面看跌

由技術角度來看，金價已跌至 100 日移動均線約 1287 美元下方，這是看跌信號。金價上週跌破重要心理關卡 1300 美元，也不利於後市。

U.S. Global Investors 交易員 Michael Matousek 表示，金價正朝向 1280 美元的支撐點，如果黃金下跌到這個水位並且買家重新進入市場，人們預期，有望見到短期觸底，並稍微推升股價，但總體來看，本週的交易量不會高，價格變動也將變慢。

鈀金連續第 3 天下滑，不過它仍是全球最貴的交易金屬。

現貨鈀週一下跌 11.20 美元或 0.8%，報每盎司 1362.90 美元。