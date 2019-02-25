小七第10款複合店亮相 結盟晶華旗下達美樂開披薩店

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (25) 日正式宣布，位在台北信義區的松高門市進化成「7-ELEVEN X 達美樂複合店」，成為 7-ELEVEN 第 10 種複合店型，也是 7-ELEVEN 首度與集團外品牌合作開設複合店。

統一超指出，國內現烤披薩市場規模約 80 億元，近年以 10% 速度逐年成長，此次披薩複合店歷經近一年的籌備規劃，設計出 6 款最受消費者青睞的披薩，以及多款副食，是達美樂針對 7-ELEVEN 客群開發的新菜單，價格帶在 59 元至 218 元。

統一超強調，為了讓專業披薩廚房能在僅 5 坪大的空間呈現，7-ELEVEN 與達美樂共同打造全球最迷你的手作現烤披薩生產線，消費者點餐後，現場從拍麵、放上新鮮餡料、進烤箱快速烘烤，製作流程與既有達美樂相同，加上重新規劃設計的用餐情境，預計將可吸引更多來客。

7-ELEVEN 樂觀看待，披薩複合店可提升午晚餐即食商機，並進一步帶動冷藏、碳酸和茶飲品銷售。

7-ELEVEN 去年發揮集團綜效，陸續推出 K.Seren、BEINGfit、21-TOGO、博客來、烘焙坊、糖果屋、生啤酒、精品咖啡和智販機等創新業態複合模組，統一超表示，自去年 5 月推出首間複合店型以來，統計平均來客數和業績較一般門市可成長 10-20%。

達美樂在台共有 153 店，是由晶華 (2707-TW) 轉投資，對 7-ELEVEN 客群喜好、並考量商圈及消費習慣，銷售以個人小尺寸 (6 吋) 和雙人共享 (9 吋) 披薩為主，提供 6 種口味供選擇，加上配餐後有多達 40 種的搭配，現場還設有汽水機。