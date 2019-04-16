製鞋廠首季獲利佳 豐泰EPS 2.21元 鈺齊-KY也達1.34元

豐泰 (9910-TW) 及鈺齊 - KY(9802-TW) 等製鞋廠持續在東南亞地區擴廠中，自結今年首季獲利，普遍交出亮麗結果，豐泰首季稅後純益 14.76 億元，年增 93.51%，每股純益為 2.21 元；鈺齊今 (16) 日首季稅後純益 2.05 億元，年增 1.08 倍，每股純益為 1.34 元。

鈺齊 2019 年第 1 季合併營收為 25.78 億元，毛利率為 19.6%，年增 0.1 個百分點，稅後純益 2.05 億元，季增 6.3%，年增 1.08 倍，每股純益為 1.34 元。

鈺齊主管指出，第 1 季營運，主要受惠產線持穩擴增、產銷調配與生產效能同步提升，產品結構中，戶外功能鞋比重持續站穩 90% 以上水準，2019 年第 1 季毛利率 19.6% ，營業利益率 10.2%，雙雙較去年同期提升，營益率更是自 2018 年初以來逐季提升，並持穩保持高檔，第 1 季費用率也從去年同期的 10.7%，下降 1.3 個百分點至 9.4%，營運成本費用控管能力持續精進。

鈺齊連續多年保持擴張趨勢，集團未來仍將以 10-15% 目標持穩擴張產值，其中越南及柬埔寨等非中國產區營收，今年第 1 季首度突破 65%，達成公司內部設定的出貨地區比重調整目標，鈺齊並以每年增加 3-5 家新品牌客戶步調，擴大集團接單來源。

鈺齊今年第 1 季營收為 25.78 億元，年增 19.19%，改寫歷年同期新高，鈺齊預計， 4 月起出貨將以秋冬鞋款為主。

豐泰今年首季營收 169.13 億元，年增 14.12%，豐泰自結首季稅後純益為 14.76 億元，季減 2.12%，年增 93.51%，每股純益為 2.21 元。