〈觀察〉超商和超市雙重夾擊 美廉社靠二大後盾突破重圍

全台超商總店數超過 1 萬家，而連鎖超市龍頭全聯今年上半年也將達千店里程碑，再加上量販業者陸續搶進超市版圖，零售市場處在高度競爭環境，三商家購 (2945-TW)(美廉社) 在登錄興櫃後，有什麼樣的競爭利基點受到投資人關注，可以看到，美廉社以物美價廉福利社為訴求，但其背後卻擁有兩大後盾，也就是「大美折扣超市」和「心樸市集」。

不同於美廉社深入大街小巷，貼近消費者的生活圈，「大美折扣超市」和「心樸市集」店點都僅有 1 家據點，知名度相對不高，然而，透過大美和心樸，卻成功創造了美廉社在銷售上的差異化。

與其他競爭同業相同，美廉社近期已有部分店面開始販售現烤麵包，而大美超市就是迷你版的中央工廠，無論是開發新品項或是製作麵包，目前均由大美超市的師傅每日手工現做提供，一天約可供應 20 家店鋪，而鄰近店鋪再依據在地不同的商圈需求，調整上架品項和數量。

事實上，大美超市並非要積極展店與其他超市一較高下，大美存在真正的目的是─協助「小美」的成長，透過大美店內的銷售數據和生產技術，不斷調整最受消費者歡迎的商品在美廉社上架，達到最高的坪效。

另一方面，心樸市集主打有機和天然食品，以無添加、有機等受到現代人重視的概念，開發出自有品牌來經營在地婆媽客群，目前測試出果乾系列、鮮奶等商品最受消費者喜愛，再導入美廉社。據了解，心樸市集今年將於商場開出 2 家新據點，以接觸不同客群。

事實上，三商家購除了美廉社、大美超市和心樸市集外，還有美廉城超、GO 美廉、OFFICE Mart 和優格霜淇淋 Yole 等品牌，為美廉社提供各種發展可能性。

其中， GO 美廉僅提供會員購物，販售的是在美廉社實體店中買不到的商品，購買後可直接在美廉社取貨，藉此實踐 O2O 的經營模式，由於美廉社擁有 180 萬名會員，三商家購設定的初步目標是將 30 萬會員從線下轉到線上，藉此擴大單店的銷售額。

而美廉城超則作為美廉社走出在地社區的進化版，主要著眼於都會區拓點可能性，不在鬧區中缺席，預計年底前訂出標準店型；至於 OFFICE Mart 則是無人店型。

整體來看，各大連鎖業者都在尋求創新並提升店點密度，面對 7-ELEVEN、全家便利商店的複合店，到全聯甚至是家樂福便利購超市不斷展店進逼，美廉社不走多品牌路線，反而以旗下眾多品牌來作為後援部隊，隨著美聯社掛牌時點接近，預計最快第 4 季上市，可期待，在年底可望還有更多新商品和突破性的服務登場。