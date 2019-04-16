〈應材停止供貨三安〉三安半導體業務恐受衝擊 晶電可望受惠

全球最大半導體設備商美商應材，傳下令員工停止對中國最大 LED 晶片廠三安光電供貨與提供服務，由於三安光電近來積極佈局化合物半導體領域，應材此舉恐衝擊其半導體業務發展，而同樣著墨化合物半導體的 LED 晶片廠晶電 (2448-TW)，可望因此受惠。

由於三安光電旗下全資子公司三安集成電路，主要生產化合物半導體晶片，近來積極著墨砷化鎵領域，為中國第一家研發與生產化合物半導體的晶片廠，其一期項目已於去年底完工，陸續生產砷化鎵、氮化鎵和碳化矽產品，並小量出貨，新產線主要用於生產國產化品牌的 5G 通訊、光通訊等領域晶片，佈局 5G、無人車與電動車市場。

除積極擴建化合物半導體晶片產能外，三安集成電路也於 2016 年與環宇 - KY(4991-TW) 在廈門成立合資公司，跨入 6 吋砷化鎵晶圓代工生產，且今年 3 月底也與中國家電大廠美的集團戰略合作，雙方將共同成立「第三代半導體聯合實驗室」，推動第三代半導體功率元件創新發展，佈局化合物半導體領域意圖明顯。

國內 LED 晶片廠晶電，除在 LED 晶片領域，與三安光電為競爭關係外，在化合物半導體領域上，晶電也同樣積極著墨。晶電去年 10 月分割成立全資子公司晶成半導體，以獨特的磊晶與晶粒製程等核心技術，致力 VCSEL 與 GaN on Si 電力電子元件等半導體代工業務發展，且挾著母公司晶電的技術基底，是目前唯一可從磊晶 (Epi) 做到晶片 (Chip) 的廠商，提供整合性代工服務。

值得一提的是，環宇 - KY 為建立不同地區的雙供應鏈，今年 1 月也與晶成半導體簽署策略合作協議書，由晶成半導體提供 6 吋晶圓代工服務，而環宇及其子公司，則提供三五族化合物半導體製程技術支援。

無論在 LED 晶片或化合物半導體領域，三安光電與晶電均處於競爭關係，此次應材停止供貨三安光電，若引起其他 LED 設備商跟進，將對三安 LED 業務造成較大影響；而若三安光電先前向應材採購半導體設備機台，則應材停止供貨三安，恐衝擊三安正大力發展中的半導體領域，晶電也可望因此受惠。