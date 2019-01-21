2015年出口占中國比重上行2.5% 馬來西亞、越南異軍突起

近年來，亞洲國家出口競爭格局趨於穩定，尤以馬來西亞以及越南出口增長最為顯著。根據統計，2015 年後越南和馬來西亞兩國出口佔中國比重之上行幅度來到 1.9-2.5%，出口增長顯著高於其他亞洲國家，表現亮眼。

中國在 2015 年間處於出口高速增長時期，相較於亞洲各國出口表現較為強勢。然而 2015 年後，人民幣對美元升值結束，中國出口規模相較其他主要出口國小幅回落，其中，越南和馬來西亞兩國出口佔中國比重之上行幅度更是來到 1.9-2.5%，顯著高於其他亞洲國家，展現出強勁出口競爭力，也為中國帶來出口競爭挑戰。

受全球貿易環境惡化影響，印尼、韓國，泰國等國家出口增速在 2018 年出現回落，分別年減 7.9%、13.8% 以及 1.2%。在如此環境之下，馬來西亞出口增速仍顯著上行達到 19.4%，而越南雖然相較 2017 年的高增速有所回落，仍舊維持在 13.5% 的高水平。

一般來說，對於新興市場出口增長的經濟體，普遍會認為新興貨幣剛經歷大幅貶值，然而貶值是造成出口增長原因？以下將分別由匯率、出口產品結構兩大面向進行分析。

匯率變化

過去 3 年，馬來西亞和越南兩國貨幣在對美元的匯率趨勢，分別呈現小幅升值與小幅貶值，其中越南盾過去 3 年累計貶值僅 6.3%，顯示整體貨幣表現穩健。

與出口表現強勢的中國相比，過去 3 年人民幣對美元累計貶值 6.3%，有效匯率貶值 8.8%，貶值幅度相對更大。儘管如此，人民幣匯率仍非促進中國出口的主要因素，因此可推論貶值亦非造成兩國出口高度增長之主要原因。

出口產品結構

出口占比提升的產品為推動經濟體出口高速增長的主要動力。從出口產品結構來看，機電產品占馬來西亞出口比重近 5 成，石油等礦產品也有 16% 左右，分別為出口占比前 2 名。根據統計，占比最高的機電產品在去年前 3 季度累計增速高達 19.6%，礦產品累計增速亦達 13.1%，顯示此兩類產品帶動該國整體出口表現。

2018 年 1-9 月馬來西亞主要出口產品結構與出口產品增速

越南自 2015 年至今，電子產品與機械產品占比快速提升，占出口比重由 33.1% 大幅提升至 38.8%，而原先為前 5 大出口產品的紡織品及鞋類產品占比則分別下降 1.5% 及 0.8%，此特徵顯示越南出口正走向全面工業化與機械化趨勢，未來將為其他主要出口國帶來高度替代與競爭效應。