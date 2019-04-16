郭台銘拋出將決定是否選總統 鴻海集團台揚、亞太電一度漲停

鴻海 (2317) 董事長郭台銘今 (16) 日出席活動接受媒體提問「是否考慮選總統」時，被問及是否參選 2020 總統大選，郭台銘表示，如果要參加國民黨初選的話，他會經過正常的程序，「不接受徵召」。至於是否參選？郭台銘表示，這幾天將會做決定。 郭台銘表示，2020 年非常重要，這場總統大選會決定未來台灣 20 年政治、國防和經濟走勢，他強調如果要謀求大位，大可不必，主要是他在思考如果要做事，應該要做什麼事。



而鴻海旗下相關企業包含台揚 (2314)、亞太電信(3682)、臻鼎 - KY(4958)、建漢(3062) 以及鴻海等盤中都演出慶祝行情，股價相對強勢。其中鴻海盤中股價重返 90 元以上關卡，台揚股價盤中攻上漲停鎖住，亞太電信盤中也一度攻上漲停，而臻鼎 - KY 及建漢盤中股價也都走揚。