夏普將推4K電子黑板「BIG PAD」系列 傳由鴻海生產

夏普 (6753-JP) 昨 (15) 日宣布，5 月上旬起將陸續推出搭載 4K 液晶面板的電子黑板「BIG PAD」系列，首發三款機種尺寸分別為 85 吋、75 吋和 65 吋，傳將利用鴻海 (2317-TW) 的中國工廠進行生產。預計 3 款機種月產量為 600 台，期望以此加快電子黑板 4K 化腳步。

夏普表示，3 款新機種均具備高精細的 4K 分辨率，能清晰顯示文字、圖表、設計圖等資料，同時內藏控制器 (Controller)，能讓其在未和 PC 連結的情況下，進行影片播放及視訊會議等動作，大大提升會議辦公的操控體驗。

此外，3 種機款均採用 InGlass 技術面板，較普通觸控面板更薄，且擁有紅外線掃描技術，能有效避免不必要的誤觸，並附贈 2mm、4mm 兩種不同直徑觸控筆，讓使用者能依據不同寫作需要，享有精準、高效以及舒適的觸控體驗。

日媒 Sankei Biz 指出，上述即將開賣的 3 款電子黑板將由鴻海的新中國工廠進行生產，並採用較便宜的紅外線式觸控面板縮減成本，預估 85 吋、75 吋和 65 吋機種售價分別為 130 萬日圓、68 萬日圓以及 50 萬日圓，皆不含稅，其中 75 吋機種售價還不到 2017 年開賣的 70 吋機種售價 (150 萬日圓) 的一半水準。

2018 年夏普於日本電子黑板市場的市占率達 6 成。夏普視覺解決方案 (Visual Solutions) 事業部長山本信介表示，「期待在 2020 年結束前，4K 電子黑板機種佔日本國內市場的比重能達一半水準」。

根據嘉實 XQ 全球贏家系統報價，截至台北時間 16 日上午 9 點 20 分止，夏普大漲 1.87% 至 1305 日圓，稍早最高漲至 1323 日圓，漲幅達 3.28%，創近一個半月來新高。