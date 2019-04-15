材料-KY看好生產垂直整合成效 積極布局電子菸等新市場

材料 - KY(4763-TW) 首季營收 4.58 億元，年增 5.21%，今年營運可望呈季攀升，董事長王克璋今 (15) 日指出，除將積極布局 IQUS 電子菸新產品領域，也看好歐盟要求食品包材全面使用可分解透明材料，該法規上路後的市場需求情形。

至於電子產品、電動車廣泛使用的鋰電池應用，王克璋也指出，材料 - KY 也在開發應用的鋰電池隔離膜產品。

目前，全球電子菸市場，由帝國菸草等三大巨頭稱霸，王克璋並指出，公司尋求在電子菸市場的布局，主要材料可應用在冷卻及過濾功能，一旦此合作成局，將開拔赴中東地區合資設廠。不過，公司今年每股擬配 4 元現金股利及 1 元股票股利，目前仍沒有市場籌資的計畫。

材料 - KY 去年營收 17.39 億元，在垂直整合效益下，單季毛利率由去年第 2 季 19.48% 谷底，持續提升到第 3 季 26.79%，第 4 季更進一步來到 28.55%，全年毛利率 24.23%，年減 0.14 個百分點，稅後純益 2.25 億元，每股純益 4.85 元，董事會決議每股擬配 5 元股利，其中包含 4 元現金股息、1 元股票股利，維持連續 4 年都配發 5 元的股利水準。

法人預估，隨著材料 - KY 本身擴產及增加產品市場出海口等有利因素，加上上游原物料價格走跌趨勢挹注，2019 年全年營收可望年增 2-3 成，毛利率可望站上 27%。

材料 - KY 的絲束產品擴展至東南亞、中東市場有成效，3 月增設 2 條生產線，年產能從 1.1 萬噸增到 1.3 萬噸。公司生產醋片、絲束，屬高技術門檻的寡占產業，絲束主要銷售地區為南美、北非、東南亞、中東等地區，非美國市場，不受中美貿易戰的負面影響，日前中國政府因應貿易戰影響，增值稅率從 16% 下降至 13%，加上上游原物料走跌，將有助材料 - KY 在中國內銷市場競爭優勢。

材料 - KY 與中資魯南化工、祈耀合作轉投資中峰化學，經過 1 年多品質提升，在廣東、溫州市場有所斬獲，今年 2 月 15 日並與義大利第二大膠板廠 LA/ES 集團及中國溫州第二大膠板廠金亮塑膠策略聯盟。

LA/ES 集團是義大利第二大膠板廠，有義大利廠、廣州廠，擁有全世界最大眼鏡公司 Luxottica(旗下知名品牌則包括 RAY-BAN、CHANEL、BULGARI、BURBERRY、PRADA、GIORGIO ARMANI)，以及第二大眼鏡公司 safilo(旗下知名品牌有 DIOR、FENDI、BOSS、 JIMMY CHOO) 等客戶，先前 LA/ES 所需醋片主要是向伊士曼購料，經由此次的策略聯盟後，未來 LA/ES 集團多數原料轉向材料 - KY 採購。

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