迪士尼推出串流影音服務Disney + 將與Netflix比拚

影音串流服務市場向來是 Netflix (NFLX-US) 獨霸一方，繼蘋果 (AAPL-US) 推出 Apple TV + 串流影音服務後，迪士尼 (DIS-US) 也將加入戰局，表示將推出家庭影音串流 Disney+，預計在 11 月 12 日上市，每月費率為 6.99 美元。

上月 20 日，迪士尼正式收購福斯，讓迪士尼在美國大型影音平台 Hulu 的持有股份從 30% 增至 60% 股份，似乎正預告著迪士尼未來將攻佔影音串流媒體的野心。

迪士尼過去的串流影音服務重心，放在了專注體育賽事的 ESPN + 和印度媒體平台 Hotstar，但目前迪士尼高層人員都非常看好將 Disney +，並且積極宣傳。

執行長 Robert Iger 則表示此一布局是迪士尼「與消費者面對面」(Direct-to-customer) 的策略。與 Hulu 和 ESPN + 不同，迪士尼 + 將完全免費，透過訂閱賺取利潤。

長期負責督導這直接面向消費者之策略的迪士尼高管 Kevin Mayer 也表示，公司「有可能」利用折價優惠來將 Hulu，ESPN + 和 Disney + 共同串聯在一起訂閱。

Disney + 強調他們的影音平台有強大的影音資料庫，提供許多迪士尼旗下品牌，包括迪士尼動畫、皮克斯、星際大戰的 Lucasfilm 和漫威娛樂 Marvel Studio、及國家地理頻道等。

此外，迪士尼也正效法 Netflix 打造獨家原創節目，透露將有許多內容是無法在網路直播出現，好比說一系列漫威獨家影音陣容，漫威總裁 Kevin Feige 表示將與電影公司的電影密切相關，此外還有星際大戰系列影集 “The Mandalorian” 以及關於 “Rogue One” 角色 Cassian Andor 和 K-2SO 的番外篇。

值得一提的是 Disney + 將成為辛普森家庭的唯一的串流媒體平台，迪士尼將獨家公布與更新其發行日期和售價。