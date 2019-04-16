谷歌2款「平價版」手機資訊外流：Pixel 3a、Pixel 3a XL

據傳，谷歌 (GOOGL-US) 將推出 Pixel 3 和 Pixel 3 XL 手機的「平價版」，目前已有許多關於該設備的細節資訊和規格流出，現在連加拿大售價也浮出水面，係因媒體拿到一張加拿大營運商庫存管理系統的螢幕擷圖。

雖然這款 Pixel 3a 和 Pixel 3a XL 或許沒有「昂貴版」那樣強大，但如果用戶想體驗圖像令人驚艷且視頻穩定性令人咋舌的智慧手機，或許可以考慮這款「平價但非廉價版」手機。

根據擷圖，Pixel 3a 將定價 649 加元（折約莫 490 美元)、Pixel 3a XL 將定價 799 加元或約 600 美元。（ Pixel 3 定價 999 加元、Pixel 3 XL 定價 1129 加元) 雖然不清楚「平價版」價位資訊外流是否合法，但衡量「昂貴版」的價位後，「平價版」價位資訊看起來很合理。

據報導，谷歌的 Pixel 3a 將搭載 5.6 英吋螢幕、解析度 2220 x 1080，而 Pixel 3a XL 配備 6 英吋、解析度 2160 x 1080。意外的是，這兩款設備先前都被洩漏配備 OLED 螢幕，但如果要省成本的話，谷歌應要採用 LCD 螢幕。

至於其他規格，Pixel 3a 預計使用 Snapdragon 670，配備 4GB 的 RAM 和 32GB 的內存記憶體，但顯然沒有 microSD 卡槽，電池容量預計是 2915mAh。

Pixel 3a XL 據報導配備稍強的 Snapdragon 710，由於螢幕較大，所以電池容量也較大。這兩款均會納入 Pixel 3 和 Pixel 3 XL 最棒的功能，包括相機等，但可能會削減額外配備，例如玻璃背蓋改採塑膠設計，以降低成本。

Pixel 3a 和 Pixel 3a XL 將與蘋果 (AAPL-US) 的 XR 和三星的 Galaxy S10e 競爭，平價版的推出應該是谷歌手機迷的佳音。