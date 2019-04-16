下個月5G資安會議 傳美國將推動盟友限制華為

據《路透》引用知情人士及文件內容報導，美國將在下個月於布拉格召開會議，推動盟友採取共同的安全與政策措施，使華為更難以主導 5G 電訊網路。

最近幾個月，美國一直在與盟國會面，並警告他們，使用華為設備可能會被中國政府監視，但華為一再否認這些指控。

中俄未受邀出席

捷克國家網路與資訊安全局 (NUKIB) 主管 Robert Kahofer 表示，來自 30 多個國家的官員，將在 5 月 2-3 日舉行會議，以就下一代電訊網路的安全原則達成一致。他補充說，中國及俄羅斯不在受邀之列，但此次會議不是「反華為或反中會議」。

一位熟悉此計畫的官員表示，布拉格會議代表著美國的戰略方向轉變，由敦促盟友禁用華為，轉為更「軟」的方式，即指出華為對國家安全造成風險。

早前面對美方的施壓，德國監管層正式表態，華為將不會被排除在德國 5G 網路建設之外。

德國聯邦網路局局長 Jochen Homann 表示，德國的立場是，沒有供應商應被排除在外，當然也包括華為。他說，目前沒有任何指向華為洩露資訊的證據，此外，華為在 5G 領域擁有大量專利，禁止華為將給德國 5G 運營商帶來麻煩。

美國將提案強調供應商條件

文件顯示，美國在布拉格會議上，將提案敦促政府及營運商，應考量供應商所在國的法律環境、國家支持程度、公司結構的透明度，以及設備的可信度。美國同時會呼籲盟友優先考慮資安問題，並共同調查針對 5G 架構的網路攻擊。

文件中並不會直接點名華為，但美國官員表示，他們希望這有助提供其他國家禁止華為所需要的「智識框架」。

歐洲已經成為 5G 未來的關鍵戰場，美國推動盟友和合作夥伴禁止中國供應商，但歐洲政府對激怒北京的貿易和經濟後果，仍持謹慎態度。

歐盟執委會在 3 月份表示，歐盟國家將被要求分享 5G 網路安全風險的數據，並制定措施，以在年底前解決這些風險。