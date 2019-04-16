盤前財經大事搶先讀2019年4月16日

今日操盤前瞻

美國 3 月工業生產

中國住宅銷售統計

英國 2 月失業率

法說會：正新、南亞科、中再保、宜鼎

川普再談貿易戰：無論如何 美國都會贏

去年 3 月初，在美中貿易戰前夕，川普在推文宣稱：「貿易戰很好，而且容易取勝。」如今一年過去，隨著美中貿易協議接近最後一輪談判，川普再度狂言，無論如何，他相信美國將從貿易戰中成為贏家。閱讀全文...

郭台銘 3 月再買 2000 張鴻海 連 5 月加碼逾 3.47 萬張

證交所昨 (15) 日公布上市櫃公司 3 月大股東持股變化，其中鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘增持自家股票 2000 張，去年 11 月起連續 5 個月加碼共逾 3.47 萬張。閱讀全文...

COMPUTEX 將於 5/28 起開跑 共逾 1600 家國內外廠商參展

台北國際電腦展 COMPUTEX TAIPEI 將於 5 月 28 日至 6 月 1 日於台北盛大展出，主辦單位之一 TCA(台北市電腦公會) 表示，今年將以 5G、AI、IoT、電競與 XR、智慧零售、區塊鏈等數位經濟趨勢作為六大展覽主題，共有 1685 家展商使用 5508 個展位，展出規模持續成長，並將同步舉辦上百場專業論壇。閱讀全文...

應材停止供貨三安光電 市場解讀美政府欲劍指其半導體業務

全球最大半導體設備商美商應材，傳出下令員工停止對中國最大 LED 晶片廠三安光電供貨與提供服務，對此，國內 LED 業者認為，由於三安光電 LED 設備國產化程度高，受影響應有限。分析師則認為，三安旗下全資子公司三安集成電路的半導體業務發展，恐因此受到一定程度的衝擊。閱讀全文...

海外所得要不要課稅？會計師提點四大檢視面向

5 月報稅季將至，一般民眾對於海外所得課稅存有一些誤解，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理王瑞鴻表示，在海外所得是否要課稅有四大重點需留意，包括一、並非有海外所得就要課稅。二、在中國所得非海外所得，三、並非境外資金匯入才算海外所得，四、股利所得課稅方式的影響。閱讀全文...