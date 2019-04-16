川普再談貿易戰：無論如何 美國都會贏

去年 3 月初，在美中貿易戰前夕，川普在推文宣稱：「貿易戰很好，而且容易取勝。」如今一年過去，隨著美中貿易協議接近最後一輪談判，川普再度狂言，無論如何，他相信美國將從貿易戰中成為贏家。

美國總統川普 (Donald Trump) 週一 (15 日) 表示，無論發生什麼，他相信美國將從美中貿易戰中成為贏家。川普稱：「我們 (美國) 無論如何都會贏」。

美國財政部長斯梅努欽 (Steven Mnuchin) 上週末談到，美中接近最後一輪談判，暗示中方願接受違約懲罰，梅努欽週一重申貿易談判取得了很大進展，但雙方還有很多工作要做，包括執法機制。

外媒消息傳出，作為貿易協議的一部分，中國承諾將在 2025 年前購買更多美國商品，包括大豆和能源產品，並允許美國公司在中國境內開設全資企業，如果沒有實現，可以引發美國的報復。

此外，中國將考慮轉移對美農產品關稅，以便更容易滿足每年額外購買 300 億美元美國農產品的建議。去年 7 月，中國對美國商品徵收懲罰性關稅，包括大豆、玉米、小麥、棉花、大米、牛肉、豬肉和家禽。

知名中國研究專家裴敏欣 (Minxin Pei) 表示，這場貿易戰不僅是壞事，而且美國也很難取勝，考慮對抗與合作的情況下，這將會讓中國獲得喘息空間。

裴敏欣稱，就算四月達成貿易協議，根據目前了解的細節，這些僅是北京提供的微薄讓步 (如購買美國商品，中國無論如何都需要進口商品)，將讓川普看起來更像是失敗者而不是贏家。

美中貿易戰已進行了 9 個月，已擾亂金融市場造成數十億美元的損失，顛覆相關供應鏈，美國對價值 2500 億美元的中國進口商品課徵關稅，中國對價值 1100 億美元的美國進口物加徵報復性關稅。

自去年底川習會後，雙方達成 90 天停戰協議，美國政府亦在 3 月 5 日，將美中貿易「停戰期」無定期延長，美中貿易代表接連開啟談判，貿易樂觀情緒逐漸好轉。

由於預期中國和美國不久將達成貿易協議，而聯準會抱持更寬鬆的貨幣政策立場，美國股市自去年底拋售潮過後開始穩步上揚。

裴敏欣表示，貿易戰是讓川普看來堅定強大的必然舉措，但若貿易戰升級，足以讓明年美國經濟陷入衰退。