美國宣布史無前例 5 G 投資計畫 川普：美國必須贏

美國總統川普週五 (12 日) 稱：「對我而言，5 G 就是未來，這場競賽中，美國必須贏，我們不能允許任何其他國家在這個強大的未來產業中超越美國。」

週五美國聯邦通信委員會 (FCC) 公布了加速 5 G 推出的投資計畫，美國總統川普與 FCC 討論了如何向企業拍賣 5G 網路頻譜，以及幫助農村社區獲得網路所需技術的計畫。

FCC 周五宣布，計劃舉辦美國史上最大的頻譜拍賣，為無線電信運營商提供頻段，並將於 12 月 10 日開始拍賣。

川普稱，為了加速和激勵這些投資，美國政府正在盡可能多地騰出無線頻譜，美國政府正在消除網路擴建的規律性干擾，FCC 會採取了比以往更大膽的行動，提供企業無線頻譜。

此外，川普還淡化先前傳聞美國政府會建立自己的 5G 網路，他表示，這不是推廣自由市場的作法。

美國總統川普稱：全球的 5G 競賽中，美國必須贏。(圖：AFP)

美國電信公司 AT& T 和 Verizon 已在美國推出了 5G 網路，目前只有摩托羅拉 Moto Z3 手機支援使用 5G 行動網路，美國電信公司 T-Mobile 和 Sprint 計畫在 2019 年晚期啟動 5G。

美國在全球 5G 競賽中落後其他國家，尤其是中國。儘管本次記者會中，美國總統川普並未直接提及中國和華為或是中興通訊。Ajit Pai 提到：「我們相信 5G 的安全性和可靠性絕對重要，不僅僅是國家競爭力問題，而且還是國家安全問題。」

FCC 主席 Ajit Pai 還提到：「FCC 旨在創建一個價值 204 億美元的農村數位機會基金，將高速寬帶擴展到美國農村地區的 400 萬戶家庭和與高速業務。」