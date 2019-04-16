美股盤後 — 高盛、花旗領跌銀行股 四大指數小幅收低

銀行股領跑財報季，受到高盛最新財報營收與花旗股票營收遜預期拖累，週一 (15 日) 銀行股集體收低，美股四大指數同步挫跌。

週一 (15 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數下跌 1.83 點，或 0.06%，收 2905.58 點。

那斯達克指數下跌 8.15 點，或 0.10%，收 7976.01 點。

美股道瓊指數下跌 27.53 點，或 0.10%，收 26384.77 點。

費城半導體指數下跌 11.30 點，或 0.75%，收 1485.82 點。

標普 500 指數中，11 個板塊有 6 個板塊收跌；金融板塊領跌 (-0.62%)、其次房地產料 (-0.60%) 與能源 (-0.57%) 板塊；必需消費品板塊領漲 (0.69%)、其次為醫療保健 (0.34%) 與非必需消費品板塊 (0.21%)。

標普板塊示意圖。(圖：finviz)

高盛最新財報營收與花旗股票營收遜預期，拖累銀行股集體下挫。高盛 (GS-US) 重挫 3.81%；花旗 (C-US) 下跌 0.059%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 1.34%。

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。Netflix (NFLX-US) 下跌 0.65%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.098%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.31%；臉書 (FB-US) 上揚 0.31%。

半導體類股同步收跌。Nvidia (NVDA-US) 下跌 2.79%；AMD (AMD-US) 下跌 1.87%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 1.43%；美光 (MU-US) 下跌 0.45%；Intel (INTC-US) 下跌 0.25%。

台股 ADR 方面，日月光 ADR (ASX-US) 上揚 0.67%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.27%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.07%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.03%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

企業消息方面，波音 (BA-US) 下跌 1%，美國總統川普推文表示，波音應升級增加一些新功能並將 737 Max 系列機型重新更名。

華爾街分析

華爾街預計本次財報季不慎樂觀。FactSet 數據顯示，預計第一季標準普爾 500 指數盈利年降 4.2%，預估這將是自 2016 年第二季以來標普成分股企業首次盈利萎縮。

The Earnings Scout 執行長 Nick Raich 在給客戶的報告中稱：「2019 年第一季每股純益預期下調幅度是三年來最大，2019 年第一季財報最重要的數據是下季業績預測，壞消息是每股純益預估削減幅度，比正常情況下要大。好消息是每股純益預期的修正，沒有像上季那麼糟糕。」

美國財政部長斯梅努欽 (Steven Mnuchin) 上週末暗示，如果美中接近最後談判，中方願接受違約懲罰，但是，梅努欽週一卻仍表態，雙方還有很多工作要做。

由於預期中國和美國不久將達成貿易協議，而聯準會抱持更寬鬆的貨幣政策立場，美國股市於 2019 年開始上揚。

Chaikin Analytics 執行長 Marc Chaikin 在給客戶的一份報告中表示：「只要與中國的貿易談判取得進展，隨著第一季財報公布，股市就有望在未來 4 週內迎來藍天。在衡量股市繼續上漲的可能性時，看到投資者情緒低迷總是令人欣慰的，因為這是一個反指標。」