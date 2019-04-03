今日串流影視股最佳選擇？分析師：迪士尼

根據最新研究，Netflix (NFLX-US) 的股價目前已經「完美定價」，因此現在想投資串流影視，迪士尼 (Walt Disney) (DIS-US) 可能才是更具吸引力的標的。

券商 Rosenblatt 分析師 Mark Zgutowicz 重申迪士尼「買進」評級，目標價 150 美元，隱含漲幅 30% 以上，且較 FactSet 調查的均價共識 126 美元還要高 19%。

迪士尼週二股價收低 0.5%，至 111.96 美元。

Zgutowicz 週二的報告也提到 Netflix 和 Roku，兩家都僅有「中性」評級。

Zgutowicz 對 Netflix 目標價 350 美元，不及 FactSet 調查的共識預期 400 美元。Netflix 週二收 367.72 美元。

迪士尼今年年底預計推出訂閱服務「Disney+」，藉此切入串流影視戰場，本月的投資者大會上可望探知進一步資訊。Zgutowicz 預期該服務在 2021 財年之前將可吸引 1500 萬名訂閱戶，到 2023 年前全球訂閱人數合計達 1.9 億人。

Zgutowicz 認為，高級會員內容是關鍵，迪士尼的價值足以抵銷放棄授權許可的營收衝擊。

「媒體生態廣泛朝直接向消費者分銷的模式演進，我相信迪士尼會因為自身的智慧財產、產出高品質內容的過往歷史，以及資產負債表而特別成功，因其資產負債表的狀況讓他們可為內容投入大量資金。」

Rosenblatt 認為，雖然面對來自迪士尼、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 和其他業者 (例如 NBCUniversal 也打算推出串流服務) 的競爭，Netflix 仍會守住美國的領導地位，因為剪線潮有助推動產業，領導品牌尤其受惠。

Zgutowicz 報告指出，「儘管同業競爭越來越多，Netflix 可以持續提高滲透率，因為他們的規模可以讓他們對節目的投資比同業更多，加上他們擁有龐大的觀眾群以及內容生產的多次成功紀錄。但因為同業競爭提高，所以我們看到的下行風險大於上行可能。」

國際壓力可能拖累股價，外媒報導，Netflix 在印度測試低價策略，企圖與當地業者搶觀眾，「我們認為這股價已經完美定價，尤其針對積極的國際訂閱數預期。」