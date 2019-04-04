TPK宸鴻、富邦金、嘉實基金入股JDI 搶攻OLED市場

週四 (4 日) 市場消息最新傳出，TPK - 宸鴻 (3673-TW)、富邦金 (2881-TW) 以及中國嘉實基金管理有限公司 (Harvest Fund) 確定入股投資日本液晶面板大廠 (JDI)(6740-JP)，並取得股權過半成為最大股東，計劃搶攻 OLED 市場，也佈局 Apple Watch 供應鏈。

據調研公司 CINNO Research 調查顯示，上述收購案已於週三 (3 日) 完成，JDI 將於下週一 (8 日) 召開董事會通過決議，資金來自台灣、中國、日本的三方將形成「台日中聯盟」。

據《路透社》週三 (3 日) 引述二位消息人士指出，JDI 將於 2019 年下半年，開始供應 OLED 面板給蘋果 (AAPL-US) 的 Apple Watch，但由於目前 JDI 並未生產 OLED 面板，故台灣、中國的資金活水注入，也將令 JDI 更有資金能夠運用發展 OLED。

事實上目前 JDI 雖然是蘋果的長期面板供應商，但大多供給的主要是 LCD 面板，而 JDI 在液晶面板方面的業績不斷下滑，尤其是蘋果在 2018 年 9 月所推出的 iPhone XR，這款在蘋果新發表的 iPhone 當中唯一採用液晶面板的新機，其銷售狀況低於預期。

同時最新消息指出，蘋果將自 2020 年之後，所有的 iPhone 都將採用 OLED 面板，故在上述的壓力之下，都對未生產 OLED 面板的 JDI 而言，高速籌資發展 OLED 已是必要之勢。

而 JDI 目前雖然已取得了台灣、中國之投資意願，但市場消息透露，目前台灣與中國資金要投資 JDI 仍還有不確定性，因美國仍可能為了阻止中國資金窺得日本技術，進而出手攔阻該投資案。