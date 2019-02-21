觸控產業挑戰大 宸鴻去年小賺 不配發股利

TPK-KY 宸鴻 (3673) 去年勉力維持小賺，全年稅後淨利 2.2 億元，每股稅後盈餘 0.55 元，因應觸控產業白熱化，決議不配發股利，係為公司掛牌以來，第三度不分派股利，2015、2016 年因虧損未能分派股利。宸鴻去年營收 1134.8 億元，年增率 5.9%，智慧型手機產品接單利潤下滑，平板電腦新進競爭者壓縮市占率兩大挑戰，本業呈現虧損，全年營業虧損 1.99 億元，今年手機產品線，面對主要客戶可能取消 LCD 機種 Force touch 功能潛在的風險，其透過增加其他客戶，或是擴大同客戶不同產品份額來彌補業務流失，力穩全年營收表現，獲利表現充滿不確定性，因此決議不配發股利。



宸鴻於 2010 年 10 月掛牌，2015 年大舉打銷資產減損，當年度每股大虧 57.86 元，2016 年仍處於調整期，每股虧損 4.27 元，連續兩個年度虧損，未能分派股利，其餘年度均是有獲利、有配發利，而去年則是首度有小賺，卻未能配發股利的一年。



觸控產業競爭態勢依然嚴峻，主要競爭對手 GIS-KY 業成 (6456) 有集團奧援發展 Mega-site，大陸歐菲光則有政府資源力挺，宸鴻選擇發展奈米銀觸控技術，卡位 AMOLED 可撓式顯示應用，從上游銀材料配方、雷射塗布、Pattern、貼合到模組進行一條龍產能布建，今年中將布建 2 萬平方米的產能，初期應用以大尺寸顯示器為主，接著為可撓式產品。