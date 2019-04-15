興櫃申請被退件 南山人壽：現增後淨值比將提升至5.9% 可達初步門檻

南山人壽今 (15) 日遭點名淨值比過低，因此申請 IPO 遭金管會退件，南山人壽晚間發布聲明指出，該董事會已同意通過將辦理 245 億現金增資案，增資後淨值比將提升到 5.9%，可望初步達到主管機關要求的 5.5% 門檻，南山人壽將依相關審核標準逐一審視，並依程序再辦理申請登錄興櫃。

南山人壽表示，去 (2018) 年主要是受到中美貿易衝突、英國脫離歐盟及國內外政經局勢不確定因素干擾，國際金融市場動盪不安，股東權益受國內外股市及利率短期波動不利影響而下跌，整體壽險業淨值比均受此影響。

但今年第 1 季，國內外股市較去年度上漲，且債市部分，截至 3 月底，國外債券利率較年初下跌、新興市場債及投資等級債券表現良好，因此，南山人壽獲利與淨值比皆有提升。

至今年第 1 季底，南山人壽股東權益 (淨值) ，較去年底回升逾新台幣 900 億，來到逾 2300 億水準，淨值比亦回升至 5.4%。

同時，南山人壽也經董事會同意通過將辦理 245 億現金增資案，以強化財務結構及提升資本適足率。若以 3 月底資產及淨值推估，增資對淨值比影響為 5.4% 可提升至 5.9%。

一旦淨值比拉高到 5.9%，就初步符合 5.5% 的 IPO 門檻，針對興櫃案，南山人壽表示，該公司將依主管機關要求，逐一審視是否符合相關審核標準，並依程序再辦理申請 IPO。

南山人壽今年 3 月自結稅後純益為新台幣 44.5 億元，較去年同期成長 122%，而累計 1-3 月自結獲利為 80.2 億元，也較去年同期成長 51%。同時，3 月合併新契約保費約為 161 億元，總保費則為 406 億元，顯示業務動能與營運績效皆表現亮麗。