新壽、南山人壽槓桿比高於30倍 立委要求金管會出手管

立委郭正亮今 (15) 日於立法院財委會上表示，金管會用 RBC(資本適足率) 和淨值比做雙重預警指標，而淨值比倒過來就是就是槓桿比，南山人壽、新壽槓桿比都已經超過 30 倍，金管會是否允許一家壽險業槓桿比高達 30 倍，要求金管會也管管槓桿比偏高的壽險公司。

郭正亮指出，壽險業 RBC 設 200%，是因為債券投資都是用成本計算，沒估計未實現損益，若未實現損益納入計算，會立刻碰到增資要求，等於 RBC 可以作弊，用成本計算就拉高了，沒有用市價，距離市場最遠，有哪個國家像我們這樣算的？

保險局回答，保險業投資債券有一部份會放綜合損益，至於按 AC 成本計算的大約六成左右。

郭正亮進一步表示，而淨值比部分，壽險業 3 月平均淨值比是 4.68%，日本 6~7%、韓國 8%、美國是 9~10%，顯示我國壽險業淨值比偏低。

郭正亮指出，現在只有國壽淨值比是 5.58%，超過 5.5% 有 9 家，但其中 6 家都是外資，包括康健、法巴、安達、安聯、保誠、友邦人壽等，而另外 2 家是行庫分別為合作金庫人壽、第一金人壽，等於其於民營壽險都低於 5.5%。

郭正亮表示，淨值比倒過來就是就是槓桿比，金管會把 IPO 門檻訂在 5.5%，等於允許壽險業的槓桿比門檻為 18 倍，銀行、證券槓桿比門檻為 12 倍，壽險業高於銀行證券業合理嗎？而且南山人壽槓桿比已達 30.3 倍、新壽槓桿比達 38.5 倍，金管會不管理嗎？

郭正亮進一步指出，韓國試算若接軌 IFRS 17，全體南韓保險公司需增資高達新台幣 1.13 兆元，甚至有 9 家壽險公司可能被韓國政府接管，韓國整體壽險業淨值比會從 8.5% 跌到 3.5%。

郭正亮表示，我國最快 2024 年實施 IFRS 17，「以新壽淨值比才 2.6% 來看是還要跌到哪去？而南山人壽淨值比若要從 3.3% 提到興櫃目標的 5.5%，約要增資千億元，錢拿得出來嗎？保險業保費收入佔總收入是九成，怎麼可能現增立刻要求達標呢？」因此要求金管會要管管槓桿比過高的壽險公司。