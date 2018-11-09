材料-KY工廠整改 降低成本 Q3毛利率回到26.79% EPS重返1元水準

去年第四季以來，美國伊士曼田納西醋酸廠供應出現狀況，國際醋酸報價走高，材料 - KY(4763)於今年中進行整改，大幅降低蒸氣等公用介質的使用量，成本大幅降低，毛利率由第二季 19.48%，回升到第三季 26.79%，成長 7.31 個百分點，單季稅後淨利 4831 萬元，季增逾 4 成，每股盈餘 1.04 元。材料第三季營收 4.23 億元，季增率 2.03%，透過工廠整改降低成本，毛利率表現得以回穩，營益率亦上升到 12.35%，每股盈餘重返 1 元水準，累計前三季稅後淨利 1.59 億元，年減率 19.3%，每股盈餘 3.43 元；另外，公司宣布今 (9) 日起，至明年 1 月 8 日實施庫藏股，買回張數 1000 張，買回價格區間 100～160 元，目的轉讓予員工。



材料生產醋片、絲束，屬高技術門檻的寡佔產業，主要銷售地區為南美、北非 、東南亞、中東等地區，非美國市場，不受中美貿易戰的負面影響，日前中國已公布對美國出口至中國的醋酸纖維產品加徵關稅，提高材料在中國內銷市場競爭優勢。



材料朝向上下游垂直整合，所開發醋片除了自用於香菸濾嘴之外，成功開發出高級塑料級醋片，成功打入義大利市場，可運用於眼鏡框架、髮夾、螺絲起子把手、鞋帶頭等新領域。

