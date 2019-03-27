材料-KY去年Q4毛利率回升至28.55% 增設二條絲束產線

材料 - KY(4763) 整改效應浮現，毛利率由去年第二季 19.48% 谷底，持續提升到第三季 26.79%，第四季更進一步來到 28.55%，全年稅後淨利 2.25 億元，每股稅後盈餘 4.85 元，董事會決議分配 5 元股利，其中包含 4 元的現金股息、1 元的股票股利，絲束擴展東南亞、中東市場有成，3 月增設二條生產線，年產能將 1.1 萬噸增到 1.3 萬噸。材料生產醋片、絲束，屬高技術門檻的寡佔產業，絲束主要銷售地區為南美、北非、東南亞、中東等地區，非美國市場，不受中美貿易戰的負面影響，日前中國政府因應中美貿易戰影響下，增值稅率從 16% 下降至 13%，提高材料在中國內銷市場競爭優勢。



材料二醋酸纖維絲束年產能約 1.1 萬噸，作為香煙濾嘴應用，因有其他競爭對手陸續關閉產線，市場醞釀漲價的氣氛，未來價格可望有調整空間，並打入東南亞、中東地區市場，出海口逐步擴大，於今年 3 月增加二條生產線，產線數增至 13 條。



至於與中資魯南化工、祈耀合作轉投資上游醋片廠 - 中峰化學，經過一年多的品質提升，在廣東、溫州市場有所斬獲，並於今年 2 月 15 日與義大利第二大膠板廠 LA/ES 集團及中國溫州第二大膠板廠金亮塑膠策略聯盟。



LA/ES 集團為義大利第二大膠板廠，有義大利廠、廣州廠，擁有全世界最大眼鏡公司 Luxottica（旗下知名品牌有 RAY-BAN、CHANEL、BULGARI、BURBERRY、PRADA、GIORGIO ARMANI），以及第二大眼鏡公司 safilo（旗下知名品牌有 DIOR、FENDI、BOSS、 JIMMY CHOO）等客戶，先前 LA/ES 所需醋片主要是向伊士曼（Eastman）購料，透過此次策略聯盟，未來 LA/ES 集團約有 7 成原料轉向材料採購，材料得擴大出海口。



目前材料在醋片理論年產能約 2 萬噸，實際產能落在 1.7～1.8 萬噸左右，約有 1.1 萬噸生產下游絲束所需，其他 5000 噸生產塑料級醋片。