【倫元投顧】台股再度由5G族群領軍

◆盤勢分析

美股於周五晚大漲，激勵台股向上推升，從盤面來看，多頭兵分兩路出擊，一是原主流 5G 題材的發光，包括散熱 (3338 泰碩成指標)、網通(3704 合勤控主攻)、PCB(6213 聯茂補強)；二是 2317 鴻海的落後補漲，拉動低基期的面板(6116 彩晶)、LED(2499 東貝)、石英元件(3221 台嘉碩) 等轉強。比較值得注意的是，雖然美中貿易戰逐漸緩和，但美商應用材料卻在此時停止對中國大陸最大的 LED 廠三安光電供貨，似乎川普普享用另一層面來延續其制裁，然而此動作卻對台廠受惠，因為 LED 報價跌跌不休，正是因為中國大陸產能不斷開出所致，應材此舉將有效打擊大陸 LED 業發展，進而削弱陸 LED 廠對台灣業者的競價壓力。

結構面分析，台股再度由 5G 族群領軍，顯然市場派找不到新的主流方向，因為該族群從 2018 年底就已經急衝一波，目前股價位階係在高檔噴出，怎麼看都是末段現象，此時再介入的風險已大；不過，因市場尚未整合出可以接棒的新主流，故短多力仍會向該族群集中。嚴格說來，台股在上周震盪期間，盤面都不乏熱點，顯見多頭主力點火相當積極，只要成交量控制在 1200~1500 億元安全範圍內 (今日量不足、明日須補量至 1200 億以上)，此波台股將有機會上探 11064 之波段起跌點。就線論線，加權指數沿著 10 日均線震盪走高，10 日均線是短線趨勢的參考，說明台股只是停頓而非回檔，不過，因大資金的動向並不積極，短期偏向次產業輪動的格局不會改變，操作上除了我們中期鎖定的 NAND、工具機、矽智財外，本周將針對盤面焦點進行短打策略。

楊天迪分析師

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