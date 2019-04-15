台股盤中－鴻海領軍大盤衝鋒 創近半年新高 僅差3點站上10900點

台股今 (15) 日在權值股鴻海等領軍下，呈現價量俱揚，加權指數一度朝 10900 邁進，盤中僅差 3 點就叩關完成，惟盤中遇逢高了結賣壓影響，指數略為拉回，但仍站穩 10880 點徘徊整理，為半年來新高，預估今日成交量約 1300 億元。

今日盤面亮點族群，主要以電子、光電、半導體與造紙類相對強勢，電子與半導體都有 1% 以上的漲幅，玻璃、網通、百貨與油電燃氣表現相對疲弱。

權值三王今天帶領大盤上衝，包括鴻海、台積電與大立光今天同步走揚，鴻海在外資看好每股純益表現下，今天連續 12 個交易日買超，今天爆出 4.6 萬張成交量，股價大漲 2.7%、推升股價盤中攻上 88.8 元，創 10 個月來新高。

18 日即將召開法說會的台積電股價表現同樣強勁，盤中上漲 1.5%，股價站上 256 元波段新高，股價走揚也讓台積電市值衝上 6.6 兆元；大立光今天也有 0.87% 漲幅，盤中股價 4640 元。

另外，包括合勤控、泰碩、彩晶、台嘉碩、動力 - KY 等，今天盤中強漲 9% 以上，同步攻上漲停，合勤控營收表現亮眼，股價衝上 22.1 元漲停作收，股價衝上歷史新高。

印刷電路板 (PCB) 族群也是今天盤中亮點，其中泰鼎 - KY 大漲 7.8%、楠梓電與新復興也有 5% 以上漲幅，另外包括廣宇、先豐與台表科也有 4% 以上漲幅。

分析師表示，台股目前雖進入前一波的密集套牢壓力區，但目前看來，外資仍持續買超台股，在資金行情簇擁下，台股多頭格局仍在，短線可留意財報基本面佳的個股、族群進行布局，惟要留意短線逢高出脫賣壓。