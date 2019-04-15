川普再次抨擊聯準：美股應再飄升至5千到1萬點

美國總統川普於推特上再次抨擊聯準會，指責說：「Fed 若是做好他們的工作，那麼美股應會再漲至 5000 到 10000 點，且 GDP 應該成長至 4% 而非 3%... 在幾乎沒有通膨的情況下。」

(圖截自川普推特)

近期川普提名的為填補聯準會七席理事中的兩空缺的候選人都遭受到輿論譴責，一位是先前因醜聞而退出共和黨的 Herman Cain 和保守派經濟學家 Stephen Moore，幾位共和黨參議員暗示 Cain 無法在參議院贏得支持。

經常成為川普砲轟對象的 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell)，幾天前才在民主黨的場合中表示，美國央行不會屈服於政治壓力。

川普在 2018 年曾表示後悔任用鮑爾取代前 Fed 主席葉倫 (Janet Yellen)，曾多次私下討論要解雇鮑爾。

雖說目前利率呈現放緩的趨勢，但總體美國經濟仍持續成長，近期失業率達到十年來最低，並且接近聯準的 2% 通膨。

川普持續鼓勵 Fed 降息，好快速提升美國經濟。白宮經濟顧問 Larry Kudlow 上周表示可望增長 4% 至 4.5%。

2018 年 Fed 曾出現四次升息，但此後便停滯，目前目標範圍落在 2.25% 至 2.5% 以內。

美股今年大漲，一掃 2018 年末的低迷不振，標普指數 12 日收在 2,907.41 點，較 9 月收盤的紀錄低 1%。美國央行人員表示，由於通膨指數接近目標值，經濟成長不明顯，但前景看好。

若川普所謂的股市指的是道瓊指數，則今天他推文是在暗示，若非聯準會升息攪局，指數如今應該站上 36,000 點。道瓊指數 12 日收在 26,412.30。

而歐洲央行 (ECB) 總裁則罕見的對 Fed 的獨立性堪憂，是「全球最重要的央行機構」，暗指美國央行。