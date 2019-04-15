歐股盤前─市場聚焦企業財報 指數期貨漲跌互見

上週五，摩根大通、富國銀行公布首季財報，表現優於預期，激勵美股走揚，投資人持續關注企業營收表現；今 (15) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週一下午 2 點 40 分，Investing.com 報價顯示，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.15%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.06%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.16%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.37%，深證成指下跌 0.09%；南韓 Kospi 指數上漲 0.53 %，日經 225 指數上漲 1.37 %；台股收漲 70.30 點，至 10875.60 點。

摩根大通、富國銀行首季財報表現勝預期，激勵美股走揚，上週五，標普 500 指數收漲 0.66%，至 2907.41 點；那斯達克指數收漲 0.46%，至 7984.16 點；道瓊指數收漲 1.3%，至 26412.30 點。

上述表現，讓投資人對本週公布財報的高盛、花旗、美國銀行，以及摩根士丹利，抱有更多期待。

美國總統川普上週於推特發文，稱歐盟對空中巴士的補貼，傷害了美國貿易，因此他將對價值達 110 億美元的歐盟進口商品，加徵關稅；據悉，歐盟方面不甘示弱，正在醞釀報復措施。

歐盟外交官透露，今年 3 月，世界貿易組織 (WTO) 裁定，美國對波音違法補貼，在此基礎上，歐盟考慮對包括直升機、汽車零件、菸草及多種食品在內的美國進口商品，加徵關稅，規模估達 120 億美元。

美中貿易協議尚未達成，美歐貿易爭端持續升溫，國際貨幣基金 (IMF) 旗下顧問委員會日前透過公報表示，世界經濟正面臨貿易緊張情勢等下行風險，雖然 2020 年經濟成長可望回穩，但風險仍偏向下行。

另一方面，川普週日再度對聯準會 (Fed) 開砲，稱量化緊縮猶如「殺手」，若不是 Fed 升息，美股將多漲 5000 至 1 萬點。