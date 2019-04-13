葛林斯班說 由於各項福利重擔 經濟將開始大幅下滑

前聯準會 (Fed) 主席葛林斯班告訴 CNBC 說，美國經濟成長不會持續，因為美國勞工享有補利計畫不斷成長，負擔沉重。而且世界經濟亦疲弱。

曾長期擔任 Fed 主席的葛林斯班再度警告，社會安全，醫療與其他福利計畫對經濟造成了沉重負擔。

「我認為長期而言，真正的問題在於各項福利計畫，不斷大量消耗資金，幾乎吸乾了資本投資資金，」他於接受 CNBC 訪問時說。

「若福利計畫沒有大幅修改，支出將會持續上升，因為人口老化，老年人越來越多。這種情況根本無法反轉，」葛林斯班補充說道。

儘管他說，短期而言，經濟看來良好。但他預期長期而言，成長將會大幅消退。

葛林斯班曾擔任 Fed 主席長達 19 年，由雷根時代直至小布希政府。

美國經濟近來進一步轉佳，在最新的 GDP 預測中，亞特蘭大 Fed 預期成長率將達 2.3%。而一個月前，預測成長率僅 0.2%。

但葛林斯班說，經濟情況改善，主要係因股市上漲。S&P 500 上漲 10%，相當於實質 GDP 成長 1%。2019 年以來，S&P 500 上漲了近 16%，若目前的趨勢持續，經濟可望創下史上最佳表現。

但他說：「美國經濟將會開始消退，因為歐洲表現不佳，美國又有與各項福利計畫有關的嚴重財政問題。」