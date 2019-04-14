〈觀察〉5G構築的天邊彩霞雖美 汽車板廠腳下玫瑰卻在枯萎

日本電信監管當局近日已決定，把 5G 頻譜分配給 3 家大型行動電信業者以及電商巨人樂天，並要求獲釋照的業者， 2 年內在全國大規模推出 5G 服務，也等於將全球 5G 通訊向前推進一步，也同步推動汽車運用 5G 通訊的車聯網服務發展；不過，台商汽車 PCB 業者並未為此雀躍，反而因現有客戶訂單一再萎縮，而產生高度的焦慮。

台商 PCB 廠包括敬鵬 (2355-TW)、健鼎 (3044-TW) 的汽車板產值，均已進入全球前 10 強之內，但業者去年第 4 季以來的車用 PCB 訂單萎縮，情況並持續到今年第 1 季；原判斷主要來自全球汽車銷售不振所致，依過去經驗值來看，第 2 季訂單就可能反彈，但業者目前對來自第 2 季的訂單預測，多表示失望，最樂觀的看法是，第 3 季需求將出現反彈。

對於汽車電子第 2 季訂單預測數低落，PCB 業者追問客戶端探究原因，主要答覆多是全球汽車銷售仍難見到復甦。以敬鵬為例，去年投入高達 16 億元的資金，加速在兩岸及泰國廠的汽車板生產布建，原指望在 2019 年達到平均每月 17 億元的營收，但依實際第 1 季營收數值來看，首季營收僅 46.6 億元，年減 18.1%，平均單月營收只達 15.53 億元。

敬鵬主管說，第 2 季的接單仍然見不到好轉的跡象。

5G 行動上網速度預估比現有 4G 網路通訊快上百倍，有利推廣自駕車、物聯網 (IoT)、智慧城市、擴增實境 (AR) 和人工智慧 (AI) 等需要超高網速支持的新興應用。目前市場對汽車板的需求，也認為有助車聯網、自動駕駛、ADAS、倒車雷達、高頻材料、電動車動力系統等需求提升，構築美麗的市場願景；研究機構也預估，車用 PCB 產值在 2020 年將達 750 億美元，較 2015 年 490 億美元大幅成長。

但是，目前價格高昂的車用電子廠，都未見明顯系統需求，也吃不到這塊餅；而業者也擔心，台廠現有能力生產的內燃機，客戶端需求也沒有樂觀訊息。

在同業的競爭方面，健鼎去年汽車板出貨金額首度跨越 100 億元，達 106.29 億元，持續分食汽車板市場大餅。其他如欣興 (3037-TW)、志超 (8213-TW) 及競國 (6108-TW) ，也加速爭奪市場，在目前訂單萎縮，加上同業高度競爭，此應用領域上半年恐仍呈現艱困的狀況。