敬鵬汽車板接單回升 去年每股純益0.41元 擬配發0.5元現金

敬鵬 (2355-TW) 去年因桃園平鎮 P2、P3 廠火警，損失產能達 15%，2018 年全年營收 201.74 億元，年減 14.68%；敬鵬今 (20) 日最新出爐的去年財報，稅後純益 1.63 億元，每股純益 0.41 元，董事會決議擬配發每股 0.5 元現金股利。

敬鵬在 2018 出貨產品應用結構，其中汽車板占 73%，消費電子占 11%，工業控制 11%，網通產品占 2%，其他為 2%；明顯汽車板在第 4 季的出貨在整體結構有明顯的回升。法人預估，今年隨著敬鵬常熟廠及泰國廠產能擴充，預計平均單月營收，將逐步從 17 億元起跳。

敬鵬去年財報營收 201.74 億元，毛利率 10.29%，年減 3.63 個百分點，稅後純益 1.63 億元，年減 89.12%，每股純益 0.41 元。

敬鵬去年 4 月桃園平鎮 P2、P3 廠發生大火，火場已解除封鎖，保險公司並展開鑑定，理賠金額可望在今年入帳；同時，敬鵬積極改善泰國廠生產規模、並新建常熟新廠投入營運，盼今年可恢復成長動能。

敬鵬目前不追求營收快速成長，而是以追求獲利正常發展為主。去年第 4 季毛利率走穩，去年敬鵬仍處於獲利的狀態，全年每股純益 0.41 元在今年第 1 季生產將回到常軌，可望迎接第 2 季起的汽車板市場的逐步復甦趨勢。

去年敬鵬資本支出超過 10 億元，主要新建常熟廠區廠房工程、及泰國廠製程改善，至於美中貿易戰，由於在台灣生產 PCB 的比重超過 6 成，預期應可避開不利影響。

敬鵬 2019 年 1-2 月營收 31.38 億元，年減 14.09%。